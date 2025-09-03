Mưa mù mịt, người dân TP.HCM tiếc nuối không xem trọn vẹn màn pháo hoa

Ghi nhận từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đổ về khu trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng để vui chơi và chờ đón ’đại tiệc’ ánh sáng bên sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, tình huống không lường đã xảy ra khi khu vực trung tâm đón trận mưa lớn kéo dài.

Nhiều em nhỏ tỏ ra tiếc nuối khi ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ để chiêm ngưỡng pháo hoa dịp 2/9.

Nhiều người dân mặc áo mưa, tìm nơi trú ẩn dưới các mái hiên. Họ kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hướng về phía trời đêm với sự háo hức và mong chờ nhưng đành bỏ ngang giữa chừng vì cơn mưa lớn.

Một số khác cố gắng đứng nép bên hiên nhà dùng điện thoại ghi lại hình ảnh pháo hoa qua màn mưa.

Trời mưa càng lúc càng lớn khiến pháo hoa không được thấy rõ. Nhiều người tiếc nuối ra về dưới cơn mưa nặng hạt.

Pháo hoa tầm cao cộng với mưa khiến cả một khu vực đường Hàm Nghi chìm trong khói pháo.

Hình ảnh đáng yêu của một em bé trong lúc trú mưa đợi pháo hoa.

Tối 2/9, hàng vạn người tập trung tại khu vực thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM) để xem pháo hoa. Đây là lần đầu tiên thủ phủ công nghiệp tổ chức bắn pháo hoa tầm cao nên thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Do số lượng người xem quá đông nên nhiều người phải đứng cách điểm bắn pháo hoa hơn 2 km để xem. Dù trời đổ mưa, nhưng mọi người chấp nhận chịu ướt để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa.

Tối nay (2/9), Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9, tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi có điểm bắn pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn, nhiều tuyến đường sẽ bị cấm lưu thông.

UBND TP Huế quyết định sẽ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao và miễn vé tham quan các di tích trong ngày 2/9 cho du khách là người Việt Nam.

