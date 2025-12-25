Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội hỗ trợ việc làm cho đối tượng mới ra tù

  • Thứ năm, 25/12/2025 14:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm hỗ trợ người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng...

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2027.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trên. Đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; tăng cường phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng; gắn việc thực hiện kế hoạch này với các hoạt động, chương trình, kế hoạch có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật để bảo đảm sự thống nhất, tiết kiệm về nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao.

Song song đó, thành phố sẽ đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở...

UBND thành phố giao Công an thành phố khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng cho các đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng mô hình điểm tại một số cơ sở giam giữ, xã phường.

Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo tuyên truyền cho các đối tượng đặc biệt người đang chấp hành án tù, người mới ra tù, thanh thiếu niên vi phạm, lang thang cơ nhỡ...

Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

UBND xã, phường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng, như: Người bị áp dụng biện pháp giáo dục, người chấp hành án cải tạo không giam giữ, quản chế, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đặc xá, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ... Vận động doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức hỗ trợ việc làm giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Nguyễn Hà/ANTĐ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

