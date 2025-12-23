Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Camera AI ghi lại hình ảnh xúc động của CSGT Hà Nội

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:26 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trong quá trình di chuyển, hệ thống camera AI đã hỗ trợ chuyển “làn sóng xanh” tại các nút giao trên tuyến...

Camera AI CSGT Ha Noi anh 1

Camera AI ghi lại hình ảnh CSGT hỗ trợ mở đường cho xe chở sản phụ.

Khoảng 18h ngày 22/12, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Đại úy Nguyễn Quang Trung và Đại úy Dương Bá Hòa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Tiến Đạt, lái xe taxi Xanh SM, điều khiển ô tô BKS 29E-118.49, đang chở chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, trú tại Tiên Tảo, Đa Phúc, Hà Nội), là phụ nữ mang thai bị đau ruột thừa, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Trước đó, bệnh nhân được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn đi hai bệnh viện, tuy nhiên do ca bệnh phức tạp nên phải chuyển gấp lên Bệnh viện Bạch Mai. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực nút giao trên trong điều kiện giao thông đông đúc, lái xe đã đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ.

Nhận định tình huống khẩn cấp, Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 đã trực tiếp chỉ đạo CBCS phối hợp triển khai phương án hỗ trợ, đồng thời thông tin tới Trung tâm điều khiển giao thông để phối hợp điều tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Trong quá trình di chuyển, hệ thống camera AI đã hỗ trợ chuyển “làn sóng xanh” tại các nút giao trên tuyến; lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dọc tuyến chủ động phân luồng, bảo đảm cho xe cấp cứu di chuyển nhanh chóng, an toàn. Nhờ đó, sản phụ đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai kịp thời để tiếp tục điều trị.

Camera AI CSGT Ha Noi anh 2

Tổ công tác hỗ trợ sản phụ từ xe vào khoa cấp cứu.

Sau khi sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận và chăm sóc kịp thời, anh Nguyễn Đình Thiệp, chồng sản phụ, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Cảnh sát giao thông vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời trong thời điểm rất nguy cấp.

Nghĩa cử nhân văn của tổ công tác không chỉ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, qua đó lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp, nhân văn về người chiến sĩ Công an “vì Nhân dân phục vụ”.

Hơn 1 tuần vận hành Camera AI, phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. Hà Nội, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hệ thống đã phát hiện 1.020 vi phạm.

33:1992 hôm qua

Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), chỉ trong 24 giờ, camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã ghi nhận 123 xe máy vượt đèn đỏ.

33:1999 hôm qua

Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông

Qua tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.

16:29 20/12/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

