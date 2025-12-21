Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 1 tuần vận hành Camera AI, phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

  • Chủ nhật, 21/12/2025 22:03 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. Hà Nội, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hệ thống đã phát hiện 1.020 vi phạm.

Sau 7 ngày Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Lưu lượng phương tiện qua nút tăng lên, tình trạng ùn ứ từng bước được cải thiện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm; ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân cũng có nhiều thay đổi tích cực.

Camera AI được lắp đặt tại nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3 (Hà Nội)

Trung tâm điều khiển giao thông Công an TP Hà Nội được xây dựng và vận hành với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đồng bộ 1.837 camera các loại, tích hợp các phân hệ giám sát, điều hành và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điểm nhấn quan trọng là hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI, hoạt động theo nguyên tắc tự động, linh hoạt, căn cứ trực tiếp vào lưu lượng phương tiện thực tế tại từng nút giao và từng thời điểm trong ngày, thay thế phương thức phân bổ chu kỳ đèn cố định trước đây.

Việc áp dụng AI trong điều khiển đèn tín hiệu đã góp phần nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột giữa các dòng xe, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ, nhất là trên các trục đường chính và khu vực có mật độ phương tiện lớn.

Qua đánh giá sau 7 ngày vận hành tại nhiều nút giao trọng điểm như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Giải Phóng – Trường Chinh, kết quả cho thấy 100% các nút giao được áp dụng điều khiển đèn tín hiệu bằng AI đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng so với thời điểm trước khi triển khai. Mức cải thiện dao động từ khoảng 4% đến trên 18%, tùy theo đặc điểm hình học nút giao và cơ cấu dòng xe.

Một số nút giao có lưu lượng lớn ghi nhận mức tăng ấn tượng như Trần Phú - Hoàng Diệu tăng trên 18%; Trần Hưng Đạo - Bà Triệu và Trần Hưng Đạo – Quang Trung tăng khoảng 15–16%; các nút trên trục Phố Huế - Hàng Bài tăng phổ biến từ 13-14%. Đáng chú ý, những nút giao phức tạp, mật độ phương tiện cao như Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6-11%, cho thấy hệ thống AI vận hành hiệu quả trong điều kiện giao thông đông đúc.

Cùng với hiệu quả trong điều hành giao thông, ghi nhận thực tế cho thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân từng bước được nâng cao. Người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu, dừng xe đúng vạch, hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, dừng, đỗ tùy tiện. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc ứng dụng AI giúp giao thông minh bạch, công bằng hơn, từ đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật một cách tự giác.

Song song với công tác điều hành, hệ thống camera AI tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát và xử lý vi phạm. Sau 7 ngày vận hành, hệ thống đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm và một số hành vi dừng, đỗ sai quy định. Việc xử lý vi phạm được thực hiện khách quan, minh bạch trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Kết quả bước đầu cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức, điều hành và quản lý giao thông đô thị là hướng đi đúng đắn, tạo nền tảng quan trọng để Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô thông minh, hiện đại và bền vững.

Camera AI ghi hình gần 180 xe vi phạm trong 24h tại 1 điểm ở Hà Nội

Ngày 21/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố danh sách ô tô, xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được camera AI phát hiện.

Camera AI phát hiện lỗi vi phạm giao thông tại nút giao Phạm Văn Bạch-Hoàng Quán Chi

Theo đó, từ 12h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12, camera AI lắp đặt tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) ghi nhận 123 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm, hệ thống này cũng phát hiện 56 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đại diện Cục CSGT cho biết, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý theo quy định.

Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông

Qua tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.

Lắp đặt nhiều camera AI, lực lượng CSGT sẽ làm nhiệm vụ gì?

Dù hệ thống camera AI ngày càng được lắp đặt rộng khắp và đảm nhiệm hiệu quả việc giám sát, phát hiện vi phạm, xử phạt nguội, nhưng lực lượng CSGT vẫn giữ vai trò trung tâm, không thể thay thế.

