Lắp đặt nhiều Camera AI, lực lượng CSGT sẽ làm nhiệm vụ gì?

Dù hệ thống camera AI ngày càng được lắp đặt rộng khắp và đảm nhiệm hiệu quả việc giám sát, phát hiện vi phạm, xử phạt nguội, nhưng lực lượng CSGT vẫn giữ vai trò trung tâm, không thể thay thế.

Tại Lễ trao giải 2 Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, lễ trao giải không chỉ nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hai cuộc thi mà còn là dịp tái hiện chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSGT, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an).

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, lực lượng CSGT hiện đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường. Giao thông vận tải phát triển nhanh, đa dạng loại hình, số lượng phương tiện gia tăng trong khi kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, quỹ đất dành cho giao thông hạn chế, tổ chức giao thông chưa theo kịp thực tiễn. Đáng chú ý, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng cũng có nhiều thuận lợi khi từng bước ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác chuyên môn, trong đó có việc triển khai hệ thống camera AI để giám sát, xử phạt nguội các hành vi vi phạm. Trước băn khoăn của dư luận về vai trò của CSGT khi ngày càng nhiều camera AI được lắp đặt để phạt nguội phương tiện vi phạm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định: "Công nghệ là công cụ hỗ trợ, còn nhiệm vụ của CSGT vẫn rất nặng nề, từ tổ chức giao thông, xử lý tình huống phức tạp đến bảo đảm an toàn, trật tự trên mọi tuyến đường".

Chia sẻ thêm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình dẫn chứng: “Như tối 18/12, khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, có ý kiến cho rằng lực lượng CSGT nên tắt camera AI để người dân thoải mái vui chơi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động giám sát 24/24h nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đang hoàn thiện nhiều ứng dụng phục vụ người dân, đặc biệt là tăng cường tương tác giữa CSGT và người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo Cục trưởng Cục CSGT, việc kết hợp giữa con người và công nghệ hiện đại sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong thời gian tới.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) với 3 kỳ thi, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trên cả nước, với gần 1 triệu bài dự thi.

Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc trong mỗi kỳ để trao giải thưởng năm, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và các giải phụ khác.

Đối với cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.