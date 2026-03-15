Người dân cả nước đi bầu cử

Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ 6h, không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu trên cả nước đã trở nên rộn ràng khi đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên khắp các tuyến đường dẫn vào khu vực bầu cử, cờ đỏ, băng rôn và khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Hình ảnh cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 08 thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.
Ngay sau lễ khai mạc, tại các khu vực bỏ phiếu, người dân xếp hàng chờ đến lượt thực hiện quyền bầu cử. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ khâu kiểm tra danh sách cử tri, hướng dẫn quy trình nhận phiếu đến khu vực bỏ phiếu và hòm phiếu. Nhờ sự sắp xếp hợp lý, việc bỏ phiếu diễn ra trật tự, thuận lợi. Ảnh: Phương Lâm, Việt Linh, Duy Hiệu, Khương Nguyễn.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, không ít gia đình cùng nhau đi bầu cử, trong đó có những gia đình ba thế hệ. Các "địa chỉ đỏ" mang ý nghĩa lịch sử ở Hà Nội cũng ghi nhận đông đảo công dân thực hiện bầu cử. Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Việt Hà.
Huỳnh Kim Lộc (ấp 19, xã Hóc Môn) hoàn thành lá phiếu bầu cử đầu tiên trong đời. "Trước ngày bầu cử, tâm trạng của em vừa háo hức vừa lo lắng, em đọc nhiều về tiểu sử, các hoạt động của những ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Em cũng cảm thấy có trách nhiệm với xã hội hơn khi lần đầu đi bầu cử", Kim Lộc chia sẻ. Ảnh: Duy Hiệu.
7h sáng, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trần Hiền.
Lương Thùy Linh (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019), Võ Lê Quế Anh (Miss Grand Vietnam 2024) thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 28 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định, TP.HCM). Ảnh: Hoài Bảo.
Các cử tri thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 08 thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.
Trong khi đó, tại quần đảo Trường Sa, không khí bầu cử cũng diễn ra trang nghiêm và xúc động. Các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo cùng người dân sinh sống trên đảo đã tham gia bỏ phiếu trong điều kiện đặc thù của vùng biển đảo xa xôi. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo việc bầu cử diễn ra đúng quy định. Ảnh: Hải Thịnh.
Bà Trần Thị Chi (78 tuổi) đến điểm bầu từ 6h cùng con trai. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà cho biết đã tham gia bầu cử được 51 năm (từ năm 1975). "Tôi rất hào hứng khi tham gia đợt bầu cử lần này, thời điểm sau sáp nhập. Đây là dịp công dân thể hiện tiếng nói và quyền công dân của mình", bà nói. Ảnh: Hoài Bảo.
Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38. Hình ảnh cử tri xếp hàng đợi bầu cử tại phường Xuân Hòa. Ảnh: Phương Lâm.
Bà Nguyễn Thị Thơ Tâm (chính giữa) cảm thấy tự hào khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân. Bà cho biết bản thân đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trong cuộc đời và luôn coi việc tham gia bầu cử là trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của mỗi công dân. Ảnh: Phương Lâm.
