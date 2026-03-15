Người dân cả nước đi bầu cử

Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ 6h, không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu trên cả nước đã trở nên rộn ràng khi đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên khắp các tuyến đường dẫn vào khu vực bầu cử, cờ đỏ, băng rôn và khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Hình ảnh cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 08 thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.