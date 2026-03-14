Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia Lai

  • Thứ bảy, 14/3/2026 14:45 (GMT+7)
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.

Sáng 14/3, thôn O2, xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đây là điểm bỏ phiếu bầu cử duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện sớm hơn 1 ngày (14/3) so với thời gian chung của cả nước (15/3) bởi làng O2 là thôn vùng cao nằm biệt lập trên đỉnh núi Konhlon. Từ vùng xuôi phải mất nửa ngày đường băng rừng mới đến được nơi đây.
Chính do sự xa xôi, cách trở đường rừng nên đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đã di chuyển nửa ngày băng rừng, vượt qua nhiều con dốc dựng đứng và khe suối để vào tận thôn O2 từ chiều 13/3, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người dân.
Toàn thôn O2 hiện có 57 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana, với 131 cử tri. Dù ở nơi xa xôi nhưng không khí ngày bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Ghi nhận trong ngày bầu cử sớm tại thôn O2, chính quyền xã Vĩnh Sơn cùng các lực lượng phục vụ bầu cử đã chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu, danh sách cử tri và các trang thiết bị cần thiết từ trước đó.
Việc bố trí điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất và các tài liệu phục vụ bầu cử được thực hiện theo đúng quy định.
Công tác tuyên truyền về bầu cử được địa phương chú trọng bằng cách từng cán bộ xã, thôn đã đến tận hộ dân để phổ biến quy định, hướng dẫn cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
131 cử tri Bana ở thôn O2 cũng được phổ biến, hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử, được theo dõi tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ nhiều ngày trước để lựa chọn người xứng đáng gửi gắm niềm tin.
Sáng sớm 14/3, cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Kết quả, 131 cử tri làng O2 đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Ông Đinh Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn - cho biết, mọi khâu chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu bầu cử tại thôn O2 đều được triển khai kỹ lưỡng trong điều kiện địa hình khó khăn. Nhờ đó sáng nay, cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định, thuận lợi cho cử tri và thành công tốt đẹp.
Được biết Làng O2 nằm trên đỉnh Konhlon cao hơn 1.000m so với mực nước biển, có 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài.
Để đến làng O2, phải vượt quãng đường gian nan là những cầu treo “mạng nhện” được bện thắt bởi những cây mây rừng, bắc qua sông suối giữa rừng già. Cây cầu có lối đi nhỏ đến độ chỉ vừa một bàn chân cỡ lớn.
Đường giao thông được xác định là những vết mòn lưng núi, gót chân người trước chạm trán người sau, những bước chân men theo lối đi ken đặc cây rừng.
Hằng tuần đều có những tốp người cõng trên lưng đồ vật, nhu yếu phẩm như loa, đài, quần áo, xăng xe và thức ăn từ dưới xuôi đưa về làng.
Hiện làng O2 vẫn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện lưới quốc gia, đường bê thông nối xuôi, trường học kiên cố, trạm phát sóng di động và hệ thống cấp nước sạch tập trung…Nguồn nước sinh hoạt ở làng O2 chủ yếu vẫn là nước suối.
Người dân O2 bao đời nay vẫn sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp là chính như trồng lúa nước, trồng măng, trồng ngô, trồng cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi heo gà, trâu bò và đào ao thả cá.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu tại 5 điểm bầu cử sớm ở Lâm Đồng

100% cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và quy định của pháp luật.

2 giờ trước

Gen Z lần đầu cầm thẻ cử tri

Ngày 15/3/2026, cả nước sẽ bước vào sự kiện chính trị trọng đại: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong dòng người sẽ tiến về các điểm bỏ phiếu vào cuối tuần này, có một lực lượng mang ý nghĩa kế thừa đặc biệt: Những công dân lần đầu tiên cầm trên tay chiếc thẻ cử tri.

3 giờ trước

Lá phiếu bầu cử đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

Sáng 14/3, những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đầu tiên được diễn ra trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Đây là khu vực được tổ chức bầu cử đầu tiên tại TP Hải Phòng.

6 giờ trước

Nguyễn Gia/VTCNews

    Đọc tiếp

    Ca voi chet troi dat vao bo bien Gia Lai hinh anh

    Cá voi chết trôi dạt vào bờ biển Gia Lai

    17 phút trước 15:35 14/3/2026

    0

    Ngư dân xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức an táng cá voi con dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam theo phong tục miền biển.

    Nhung diem bo phieu dac biet trong ngay hoi non song tai Ha Noi hinh anh

    Những điểm bỏ phiếu đặc biệt trong ngày hội non sông tại Hà Nội

    3 giờ trước 12:31 14/3/2026

    0

    Để cử tri có thể thực hiện quyền công dân một cách thuận lợi nhất, nhiều di tích lịch sử, văn hóa khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội được chọn làm địa điểm bỏ phiếu. Đến nay, những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” này đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón cử tri.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

