Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia Lai

Đây là điểm bỏ phiếu bầu cử duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện sớm hơn 1 ngày (14/3) so với thời gian chung của cả nước (15/3) bởi làng O2 là thôn vùng cao nằm biệt lập trên đỉnh núi Konhlon. Từ vùng xuôi phải mất nửa ngày đường băng rừng mới đến được nơi đây.