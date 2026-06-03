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Xã hội

Tài xế ôtô 'thở ra cồn' vẫn cầm lái chở 38 khách

  • Thứ tư, 3/6/2026 20:41 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Dù đang chở 38 người trên xe khách đường dài, tài xế vẫn bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng công an làm việc với tài xế xe khách. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe khách chở 38 người do tài xế điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 14h ngày 3/6, tại Km11+900 đường ĐT.695, đoạn qua xã Ea Hiao, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Tổ CSGT địa bàn Ea H’Leo (Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37B-022.61 chạy tuyến Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) - Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ở mức 0,230 mg/l khí thở, thuộc trường hợp chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, lực lượng CSGT đã phối hợp chủ xe và Bến xe khách Ea H’Leo bố trí phương tiện khác tiếp tục vận chuyển 38 hành khách đến nơi an toàn.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tai-xe-tho-ra-con-van-cam-lai-cho-38-khach-post1848669.tpo

Theo Huỳnh Thủy/Tiền Phong

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