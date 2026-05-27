Uống vài cốc bia giải nhiệt, tài xế xe máy nhận trát phạt 9 triệu đồng

Theo đại diện tổ công tác, phần lớn người vi phạm đều lấy lý do nhà gần hoặc uống bia để giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Theo vị đại diện này, thời tiết oi bức khiến nhiều người có tâm lý chủ quan sau khi sử dụng rượu bia. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.