Bị phạt 8 triệu đồng sau khi uống rượu mừng sinh nhật cháu gái

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần liên tục, quyết liệt, không có ngoại lệ. Các tổ công tác được bố trí từ sớm tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cao điểm cuối năm.

Tối 3/2, tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, một trong những điểm có mật độ phương tiện lớn của Thủ đô, dòng xe lưu thông đông đúc trong khung giờ cao điểm. Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn, tập trung vào thời điểm đèn tín hiệu chuyển đỏ để bảo đảm an toàn, không gây xáo trộn giao thông.

Trong hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến kiểm tra hàng chục phương tiện, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có những trường hợp vượt mức kịch khung.

Các tài xế được yêu cầu hợp tác theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Khoảng 21h cùng ngày, phát hiện một tài xế chạy xe loạng choạng, có biểu hiện không tỉnh táo, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu đo nồng độ cồn.

Kết quả đo xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,804 miligam/lít, cao gấp đôi mức kịch khung theo quy định. Với mức vi phạm này, tài xế bị phạt 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng.

Làm việc với tổ công tác, ông T. cho biết đã uống 3 ly rượu trong bữa tiệc mừng sinh nhật cháu gái và cho rằng bản thân vẫn có thể lái xe. "Tôi đã biết hành vi của mình là sai, tôi chấp nhận phạt và sẽ rút kinh nghiệm, lần sau nếu có đi uống bia, uống rượu sẽ không lái xe nữa", nam tài xế nói.

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp khác có dấu hiệu vi phạm. Sau khi kiểm tra nhanh, thiết bị xác định có nồng độ cồn trong hơi thở nên tài xế được mời vào khu vực chốt để đo định lượng.

Kết quả cho thấy người này vi phạm ở mức 0,284 miligam/lít khí thở. Với lỗi này, tài xế có thể bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 16 đến 18 tháng.

Trong buổi tối làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thông qua công tác kiểm tra, xử lý, thông điệp “đã uống rượu, bia thì không lái xe” tiếp tục được nhấn mạnh, nhất là trong thời điểm cận Tết, khi nhu cầu gặp gỡ, liên hoan của người dân gia tăng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

“Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, đại diện Cục CSGT thông tin.