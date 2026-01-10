Thấy xe bật pha chói mắt, CSGT kiểm tra phát hiện vi phạm nồng độ cồn

Thấy xe ben sử dụng đèn chiếu pha gây chói mắt xe đối diện, CSGT Đắk Lắk ra tín hiệu dừng xe, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải ben vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 26.

CSGT ra tín hiệu dừng xe tải.

Thông tin ban đầu, tối 4/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 26, tại Km92+800, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện xe ôtô tải ben BKS 47C-194.36 sử dụng đèn chiếu xa khi gặp xe đi ngược chiều, gây chói mắt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế hạ đèn pha, tuy nhiên tài xế không chấp hành.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng CSGT đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế được xác định là Phạm Minh T. (SN 1985, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk). Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,349 mg/l khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận do buồn ngủ nên không nhận ra tín hiệu của xe đi ngược chiều.

Căn cứ Điều 6, khoản 9, điểm a Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe theo quy định.

Với hành vi lái ôtô khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức cho phép, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Sáng nay 10/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị hoàn tất hồ sơ để xử phạt nghiêm nam tài xế xe máy đi ngược chiều, gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, người này còn vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Theo thông tin ban đầu, hồi 21h33 ngày 9/1, anh Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại Ninh Bình) lái xe máy mang biển kiểm soát 90B2-468.XX đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khi đến Km 210+950, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, xe máy do anh H. cầm lái đã va chạm với hai ôtô mang biển kiểm soát 90A-136.xx và 18A-475.xx.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế H. và phát hiện vi phạm ở mức 0,731 mg/L khí thở, gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất được phép theo Nghị định 168.

Cục CSGT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm tài xế Đỗ Văn H. theo quy định.