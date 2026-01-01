Nữ TikToker lái xe tải có tiếng bị CSGT xử phạt

Sau clip tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội, nữ TikToker lái xe tải N.T.M.H. bị CSGT xử phạt vì dừng xe giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với chị N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do hành vi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi, trong điều kiện tuyến đường có lề hẹp hoặc không có lề đường. Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế bị phạt 700.000 đồng theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với chị N.T.M.H. Ảnh: Cục CSGT.

Theo kết quả xác minh, khoảng 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị H. lái xe tải mang biển số 20C-237.xx đi theo hướng Thái Nguyên - Cao Bằng.

Trong quá trình di chuyển, giữa chị H. và một tài xế xe tải hạng nặng đi chiều ngược lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai phương tiện đều dừng lại giữa đường để tranh luận, khiến giao thông khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sự việc nhanh chóng được người dân ghi lại và phản ánh tới Cục CSGT. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT cho biết, hành vi dừng xe giữa đường, đặc biệt vào ban đêm và trên tuyến đường hẹp, không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng hơn nếu tài xế thiếu kiềm chế, như cản trở giao thông hoặc gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do chính chị H. đăng tải, phản ánh việc bị xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi đi ngược chiều, gây ảnh hưởng tầm nhìn. Theo lời nữ tài xế, tình huống này buộc cô phải dừng xe, dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai bên.

Được biết, chị N.T.M.H. là một trong những nữ tài xế xe tải hạng nặng nổi tiếng trên nền tảng TikTok, với hơn 662.000 người theo dõi. Trước đó, cô từng gây chú ý qua nhiều clip chia sẻ hành trình lái xe đường dài, trong đó có chuyến vận chuyển hàng hóa kết hợp hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung vào cuối năm 2025.