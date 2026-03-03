Đại tướng Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

100% cử tri bày tỏ tin tưởng, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn các ứng cử viên sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, phát biểu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Ngày 3/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc với cử tri 21 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 3 (tỉnh Hưng Yên).

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trình bày tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Nguyễn Tuấn Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Đặng Ngọc Thắng, chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; bà Khúc Thị Xuân, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Các ứng cử viên cam kết sẽ gần gũi, gắn bó với cử tri, với nhân dân; lắng nghe và phản ánh đầy đủ, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động tham gia công tác xây dựng Hiến pháp, pháp luật; thực hiện quyền giám sát tối cao và tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thi hành pháp luật cũng như các nghị quyết của Quốc hội…

100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Tam Quang bày tỏ niềm vinh dự khi được ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hưng Yên, là cơ hội để có thể đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và tiềm năng của mảnh đất và con người nơi đây.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực, cố gắng, đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XVI với 16 đại biểu được bầu; 17 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với 85 đại biểu được bầu; 612 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã với 2.249 đại biểu được bầu.