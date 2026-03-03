Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Đảng ủy TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  • Thứ ba, 3/3/2026 16:51 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Bà Lê Thị Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Le Thi Thuy anh 1

Bà Lê Thị Thủy. Ảnh: VGP.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ các chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV.

Có thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, bà Lê Thị Thủy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau đó, bà lần lượt giữ các cương vị: Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Ngày 3/2/2025, Bộ Chính trị chỉ định bà Lê Thị Thủy giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

41:2487 hôm qua

Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tướng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

12:29 28/2/2026

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

19:04 9/1/2026

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://vtcnews.vn/ba-le-thi-thuy-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-trung-uong-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-ar1004736.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lê Thị Thủy Hà Nam Lê Thị Thủy Trung ương Hội Phụ nữ Đảng ủy Chính phủ Bí thư Hà Nam

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý