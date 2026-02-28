Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tướng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14. Ông có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn vào tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Lào Cai trong đợt bố trí Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương.

Ngày 22/1/2026, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trịnh Việt Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, thay ông Trịnh Việt Hùng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.