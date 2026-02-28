Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật thuyền khi xem đua ghe ở Huế, hai mẹ con tử nạn

  • Thứ bảy, 28/2/2026 10:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thuyền chở 11 người xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ (phường Thuận An, TP Huế) thì bị chìm làm 2 mẹ con tử nạn.

Sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ ở gần cửa biển Thuận An.

Lat thuyen anh 1

Đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ (phường Thuận An, TP Huế)

Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử nạn.

Chính quyền phường Thuận An hỗ trợ, thăm hỏi gia đình gặp nạn. Giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đình chỉ.

Được biết, cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư đầu năm được làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An tổ chức ngày 11-12/1 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Lễ hội thu hút đông đảo người dân vùng lân cận theo dõi, đặc biệt là giải đua ghe trên phá Tam Giang.

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết) ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) mượn chiếc thuyền dân sinh của một người dân địa phương chở theo 6 người trong gia đình gồm: bà Cao Thị N. (SN 1958, vợ ông T.); chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1990, con dâu ông T.) và các cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2014), Nguyễn Tấn Ph. (SN 2016), Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012) và Nguyễn An Nh. (SN 2023).

Thuyền đi trên sông Gianh rồi bị lật và chìm. Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình cùng con trai là em Cao Hoàng Ân Đức nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống.

3 người được cứu sống đang được theo dõi, chăm sóc y tế gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và các cháu Nguyễn Duy Kh.; Nguyễn Tấn Ph. Hai người không qua khỏi là bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh; hai người mất tích là ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... để phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Đến ngày 20/2 (mùng 4 Tết) thi thể hai nạn nhân mất tích mới được tìm thấy.

https://vtcnews.vn/lat-thuyen-khi-xem-dua-ghe-o-hue-hai-me-con-tu-nan-ar1005043.html

Nguyễn Vương/VTC News

Lật thuyền Thừa Thiên Huế Lật thuyền Huế Cửa biển Thuận An Mẹ con tử vong

