Đền Bảo Hà thu được 94 tỷ đồng tiền công đức

Những ngày này, tuyến đường dẫn vào Đền Bảo Hà (xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) tấp nập khách thập phương. Xe biển số từ Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh... nối đuôi nhau hướng về khu di tích trong những ngày đầu năm.

Người dân khi nộp tiền công đức được ghi lại họ tên, năm sinh, địa chỉ và số tiền ủng hộ.

Tại cổng đền chính, du khách tất bật chuẩn bị lễ. Mâm hoa quả, rượu bia, bánh kẹo được xếp thành hàng ngay trước cổng đền; những dãy nhà, ngựa mã xếp dài chờ dâng cúng. Không khí bên ngoài khu đền nhộn nhịp từ sáng sớm, người ra vào liên tục.

Bên trong khu đền, tại chính điện đặt hòm tiền giọt dầu và công đức ngay phía trước ban thờ. Hai bên lối dẫn vào cung cấm, nhân viên Ban quản lý thường trực để tiếp nhận tiền công đức. Khi du khách dâng tiền vào hòm công đức, nhân viên ghi lại họ tên, năm sinh, địa chỉ và số tiền ủng hộ. Tại khu vực này được đặt mã QR để người dân có thể chuyển khoản trực tiếp thay vì nộp tiền mặt. Số tiền tiếp nhận được chuyển đến tài khoản của Ban quản lý Di tích của xã Bảo Hà.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Phát triển du lịch xã Bảo Hà cho biết, toàn bộ tiền công đức tại đền đều được quản lý theo quy trình cụ thể.

Toàn bộ số tiền sau khi thu gom được đưa về khu vực lưu trữ chung và tiếp tục niêm phong trước khi kiểm đếm định kỳ. Thời điểm mở niêm phong và tổng hợp số liệu được thực hiện khi có kế hoạch phù hợp, thường sau giai đoạn cao điểm đầu năm, và đều có lập biên bản.

Theo Ban Quản lý Di tích Đền Bảo Hà, từ ngày 17/2 đến 26/2 (tức mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán 2026), khu di tích đón hơn 300.000 lượt khách. Trong năm 2025, tổng lượng khách đạt trên 1 triệu lượt. Tổng nguồn thu tiếp nhận gần 100 tỷ đồng , trong đó hơn 94 tỷ đồng là tiền công đức và tiền giọt dầu, phần còn lại là hiện vật do du khách dâng cúng.

Đối với việc áp dụng mã QR, ông Quyền cho hay, hình thức này đã được triển khai từ năm 2021 nhằm tạo thuận lợi cho du khách chuyển khoản thay vì sử dụng tiền mặt.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết, việc quản lý tiền công đức tại Đền Bảo Hà được thực hiện theo quy trình có sự giám sát của nhiều bên liên quan.

Liên quan đến việc áp dụng mã QR trong tiếp nhận công đức, ông Kiên cho biết, địa phương đã triển khai từ những năm trước, song thực tế phần lớn người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, đặc biệt là tiền lẻ khi đi lễ đầu năm.

“Việc số hóa hoàn toàn là rất khó vì còn liên quan đến tập quán của người dân. Tuy nhiên, địa phương đang nghiên cứu phương án hiện đại hóa, minh bạch hơn trong quản lý, có thể nhờ đơn vị tư vấn hỗ trợ để từng bước số hóa các khoản thu phù hợp”, ông Kiên nói.