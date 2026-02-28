Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

  • Thứ bảy, 28/2/2026 10:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Duong Quoc Huy anh 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Dương Quốc Huy. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, trong quá trình công tác, ông Dương Quốc Huy đã kinh qua nhiều chức vụ ở Thanh tra Chính phủ như Phó chánh Văn phòng - Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra. Sau đó, ông Dương Quốc Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Cuối tháng 7/2021, ông Dương Quốc Huy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ I.

Đến tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Dương Quốc Huy giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Dương Quốc Huy được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các chính sách an sinh xã hội, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

06:41 28/1/2026

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

19:04 9/1/2026

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

16:22 9/1/2026

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://vtcnews.vn/pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-duong-quoc-huy-lam-bi-thu-tinh-uy-lao-cai-ar1005045.html

Viên Minh/VTC News

Dương Quốc Huy Tô Lâm Dương Quốc Huy Lê Minh Hưng Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Lào Cai Lào Cai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý