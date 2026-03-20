'Kỳ tích tác chiến' trong vụ án Mr.Pips và Shark Bình

Ông Lê Tiến Thịnh, Giám đốc sản phẩm An ninh mạng Bkav, cho rằng thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án Mr. Pips và Shark Bình mà Công an Hà Nội vừa phá án là rất tinh vi.

- PV: Với tư cách là chuyên gia công nghệ, ông đánh giá như thế nào về thủ đoạn rửa tiền các đối tượng sử dụng trong vụ án Shark Bình và Mr.Pips?

- Ông Lê Tiến Thịnh: Dưới góc độ an ninh mạng và công nghệ, tôi đánh giá thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này cực kỳ tinh vi, đại diện cho một hình thái tội phạm tài chính kỹ thuật số thế hệ mới.

Ông Lê Tiến Thịnh- Giám đốc sản phẩm An ninh mạng - Tập đoàn công nghệ Bkav.

Trước đây, tội phạm thường phải phụ thuộc vào các “kênh chuyển tiền ngầm” – tức là các mạng lưới tài chính phi chính thức ngoài vòng pháp luật, như hệ thống chuyển tiền tay ba (hawala) hay thị trường chợ đen để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Sự nguy hiểm chưa từng có trong vụ án này là chúng đã từ bỏ các kênh ngầm đó để “ký sinh” trực tiếp vào hạ tầng công nghệ tài chính (Fintech) hợp pháp (Ví điện tử Ngân Lượng) nhằm tẩy rửa dòng tiền một cách công khai.

- Vậy mấu chốt trong thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án là gì, thưa ông?

- Ông Lê Tiến Thịnh: Có 4 điểm mấu chốt trong thủ đoạn của chúng:

Thứ nhất, thiết lập hạ tầng xuyên biên giới và thao túng thuật toán: Chúng thuê máy chủ ở nước ngoài để lách luật và né tránh quyền tài phán của Việt Nam. Đặc biệt, chúng sử dụng quyền quản trị để can thiệp trực tiếp vào hệ thống hiển thị, tự ý điều chỉnh tăng/giảm biểu đồ giá trên màn hình của nhà đầu tư, tạo lợi nhuận ảo nhằm giăng bẫy tâm lý và tạo niềm tin sai lệch, sau đó dùng thuật toán gây trượt giá hoặc giãn mức chênh lệch nhằm đánh “cháy” tài khoản của nạn nhân.

Thứ hai, tấn công từ bên trong và xâm phạm toàn vẹn dữ liệu: Thay vì chỉ giao dịch đơn thuần, nhóm lãnh đạo cấp cao của Ngân Lượng đã can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu lõi. Chúng trích xuất dữ liệu từ các khách hàng hợp pháp để làm “ví giả”, chủ động chỉnh sửa các bản ghi điện tử sao cho số tiền rút ra luôn bằng hoặc thấp hơn tiền nạp vào. Đây là hành vi thao túng hộp đen kỹ thuật số để tạo ra một lớp vỏ bọc tài chính hoàn hảo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thứ ba, thiết lập mạng lưới “công ty ma” lách luật: Nhóm tội phạm đã lập ra 85 công ty “ma” làm bình phong để ký hợp đồng mở tài khoản ví điện tử. Thủ đoạn sử dụng công ty vỏ bọc này giúp “rửa” sạch nguồn gốc của hàng nghìn luồng tiền lừa đảo, biến chúng thành các giao dịch thương mại hợp pháp và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống cảnh báo rửa tiền tự động.

Thứ tư, sử dụng kỹ thuật chống điều tra số và tiền mã hóa phi tập trung: Các đối tượng dùng ứng dụng mã hóa đầu cuối (Telegram) để lập mạng lưới chỉ huy, kiểm soát và trao đổi thông tin. Đỉnh điểm là việc nhân viên Ngân Lượng chụp ảnh công văn mật của cơ quan điều tra gửi cho tội phạm qua Telegram để chúng có “thời gian vàng” tẩu tán tài sản, sau đó xóa bỏ dấu vết kỹ thuật số. Cùng với việc luân chuyển dòng tiền qua tiền mã hóa (USDT), chúng đã tối đa hóa khả năng ẩn danh và chuyển tiền xuyên biên giới trong tích tắc.

- Dù đây là vụ án phức tạp, thủ đoạn mới, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng Công an Hà Nội đã phá án một cách nhanh chóng. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Công an Hà Nội trong vụ việc này?

- Ông Lê Tiến Thịnh: Chiến công của Công an TP. Hà Nội là sự kết hợp xuất sắc giữa bản lĩnh điều tra và nghiệp vụ Pháp y Kỹ thuật số (Digital Forensics). Việc bóc gỡ trọn vẹn một tổ chức “tội phạm cổ cồn trắng” am hiểu công nghệ đã khẳng định vị thế làm chủ tuyệt đối của lực lượng chức năng trên mặt trận an ninh mạng.

Tôi đánh giá cao hai điểm mấu chốt là giải phẫu dữ liệu lớn và xuyên thủng “hộp đen” hệ thống. Tội phạm tự tin ẩn nấp sau các báo cáo hành chính hợp pháp hóa và cơ sở dữ liệu lõi Fintech - vốn được chúng xem là một “hộp đen” bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã bỏ qua dữ liệu bề mặt, dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để trích xuất dữ liệu thô từ ngân hàng và đối soát chéo độc lập với sổ cái điện tử. Bước “giải phẫu” này đã lột trần toàn bộ sự thật bên trong, là những dấu vết can thiệp, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu nhằm che giấu luồng tiền bẩn.

Hai nữa là tốc độ phản ứng và ngăn chặn trong không gian số: Trong môi trường mạng, tài sản tẩu tán có thể biến mất xuyên biên giới chỉ sau một cú nhấp chuột. Việc Công an TP. Hà Nội bóc gỡ mạng lưới phức tạp, phong tỏa và thu giữ thành công khối tài sản kỷ lục hơn 5.300 tỷ đồng là một "kỳ tích" tác chiến, minh chứng cho tốc độ phản ứng kỹ thuật số cực kỳ nhạy bén và hiệu quả.

- Vụ việc này có ý nghĩa lớn trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mới, thưa ông?

- Ông Lê Tiến Thịnh: Tôi đánh giá chuyên án này là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho toàn bộ lĩnh vực Fintech và cả xã hội, khẳng định mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm dưới vỏ bọc công nghệ hào nhoáng đều sẽ bị lột trần và trừng trị.

Sự nghiêm minh này không chỉ thể hiện sức mạnh răn đe, khiến những ai đang nung nấu ý định trục lợi buộc phải chùn tay, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc: "xử một vụ để cứu nhiều người". Bằng cách ngăn chặn cái ác từ trong trứng nước, pháp luật đã hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất là giữ cho họ không bước qua lằn ranh đỏ để trở thành tội phạm.

Một nền kinh tế số chỉ có thể phát triển bền vững khi hệ sinh thái tài chính và an ninh mạng được vận hành dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật.