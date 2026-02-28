Thi công nửa năm, quốc lộ ở Cần Thơ chưa đạt 1% tiến độ

Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 tại Cần Thơ khởi công tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027. Tuy nhiên, sau gần nửa năm thi công, tiến độ đến nay chưa đạt 1%.

Sau gần nửa năm khởi công, dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91 qua Cần Thơ mới đạt chưa tới 1% tiến độ.

Ngày 27/2, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, như Dự nâng cấp Quốc lộ 91, Bệnh viện Ung bướu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ.

Báo cáo của Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ cho thấy, Dự án nâng cấp, mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91 (Km0-Km7) khởi công ngày 22/9/2025, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027, tổng mức đầu tư khoảng 7.240 tỷ đồng . Tuy nhiên, tới nay tiến độ thi công rất chậm, lũy kế giá trị thực hiện đạt 0,69%.

Nguyên nhân dự án trên chậm tiến độ chủ yếu do vướng mặt bằng. Đến nay bàn giao mặt bằng mới gần 49% chiều dài tuyến, dạng 'xôi đỗ', nên chưa đủ điều kiện thi công liên tục. Mặt bằng chậm do vướng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện đã chi trả 338/885 trường hợp, còn 547 trường hợp đã có quyết định nhưng chưa chi trả; phần hồ sơ tồn đọng từ dự án trước (đoạn Ngã tư Bến xe - Trà Nóc) còn nhiều trường hợp chưa hoàn tất thủ tục/phê duyệt bổ sung và chưa chi trả.

Nhu cầu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của dự án cần 202 nền, nhưng đang chờ khu tái định cư, duyệt đơn giá, hướng xử lý các trường hợp đặc thù. Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tiến độ do liên quan nhiều đơn vị.

Về giải pháp, Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ cho biết, các bên liên quan, địa phương cần phối hợp, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh cuộc họp.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu Đảng ủy, UBND Thành phố chỉ đạo UBND và các sở ngành, đơn vị có liên quan phải tìm rõ nguyên nhân vì sao nhiều hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng, từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Thống nhất đề xuất, sau khi đã thực hiện đầy đủ quy định nhưng các hộ vẫn không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế trong thời gian sớm nhất. Bảo đảm cho dự án hoàn thành đúng kế hoạch, kể cả các công trình và dự án khác.

Ông Tùng cũng yêu cầu, với những hộ đã nhận tiền đền bù, phải khẩn trương bàn giao mặt bằng cho thi công. Các phường có dự án đi qua cũng phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa. "Các cấp, ngành, địa phương phải kiên quyết thực hiện việc giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ chính trị phải làm. Hàng tuần, hàng tháng báo cáo với lãnh đạo thành phố kết quả thực hiện", ông Tùng yêu cầu.

Với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ (dự án thành phần 2, 3, 4), tới nay cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công đạt hơn 52% khối lượng. Tuy nhiên, dự án gặp khó về nguồn cung vật liệu (cát, đá). Trong đó, cần bổ sung khoảng 2,26 triệu m³ cát và khoảng 2,2 triệu m³ đá, chưa xác định được nguồn cấp. Với dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường), đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư và cơ sở pháp lý triển khai. Sở Y tế đang khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục để tái khởi động dự án (dự kiến thi công lại từ ngày 2/3), phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo Thành phố.