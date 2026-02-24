Gần 30.000 tỷ mở cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được đề xuất mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nâng nền đường lên hơn 32 m, với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, nhằm tăng năng lực khai thác, kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường 17 m, tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đang được đề xuất đầu tư mở rộng lên 6 làn xe hoàn chỉnh, nền đường hơn 32 m. Phương án do Cần Thơ và An Giang báo cáo Bộ Xây dựng, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng .

Trên cơ sở rà soát, đánh giá nhu cầu vận tải và khả năng khai thác trong dài hạn, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang đã thống nhất đề xuất đầu tư mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, nhằm sớm hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối hiệu quả khu vực Tây Nam Bộ.

Hiện nay, tuyến cao tốc này đang được tăng tốc thi công theo giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục. Theo đề xuất mới, các dự án thành phần 2, 3 và 4 đi qua địa bàn TP Cần Thơ, với tổng chiều dài hơn 132 km, sẽ được mở rộng lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp liên tục theo tiêu chuẩn cao tốc hiện đại.

Tổng mức đầu tư sơ bộ đối với 3 dự án thành phần này khoảng gần 18.600 tỷ đồng . Trong đó, chi phí xây dựng chiếm gần 14.000 tỷ đồng ; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 1.400 tỷ đồng ; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng hơn 1.500 tỷ đồng ; chi phí dự phòng trượt giá gần 1.700 tỷ đồng .

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được tăng tốc thi công giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe hạn chế.

Theo phương án đề xuất, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, các dự án thành phần 2, 3 và 4 sẽ được thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh trong quý II/2026, bảo đảm triển khai đồng bộ và hoàn thành cùng thời điểm với dự án cao tốc đang thi công.

Đối với dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang, chiều dài hơn 57 km, cũng được đề xuất mở rộng lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Theo đó, nền đường và mặt đường sẽ được mở rộng thêm 15,25 m về phía trái tuyến; toàn bộ 32 công trình cầu trên tuyến sẽ được mở rộng từ bề rộng 17,5 m lên 32,5 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án thành phần này khoảng hơn 11.200 tỷ đồng .

Nếu phương án được phê duyệt, dự án mở rộng đoạn qua tỉnh An Giang dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng sẽ đóng vai trò trục động lực quan trọng, góp phần giảm tải cho quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long.