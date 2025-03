Hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào tháng 6/2026

Chiều 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 4 tỉnh, thành ĐBSCL gồm An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng ; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác toàn dự án năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, dự án 1 do tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, dài 57 km, tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng . Dự án 2 do TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, dài 37,4km, tổng mức đầu tư 9.725 tỷ.

Dự án 3 do tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản, dài 36,7km, tổng mức đầu tư 9.601 tỷ. Dự án 4 do tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản, dài khoảng 58,4 km, tổng mức đầu tư 11.961 tỷ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Về thi công, dự án 1 đạt 46% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản lượng. Dự án 2 đạt 25% giá trị hợp đồng, chậm 15% so với kế hoạch. Dự án 3 đạt 35% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản lượng. Dự án 4 đạt 25% giá trị hợp đồng, chậm 8% so với kế hoạch.

Về nguyên vật liệu, các địa phương đã hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác cho dự án được 22,6/29 triệu m3 nhu cầu. Tuy nhiên, công suất khai thác các mỏ hiện tại chỉ khoảng 24.000 m3/ngày, có thể nâng lên 29.000m3/ngày nhưng vẫn thấp hơn công suất theo yêu cầu (mỗi ngày cần đưa về công trường 97.000m3).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết theo kế hoạch tới năm 2030, phải xây dựng 1.200 km đường bộ cao tốc tại vùng ĐBSCL, riêng nhiệm kỳ này phải hoàn thành khoảng 400-600 km.

Trong đó cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc huyết mạch đi qua 4 địa phương vùng động lực của Tây Nam Bộ, cùng với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược khác trong vùng như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai 3 TP.HCM…

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông của ĐBSCL, có ý nghĩa lớn với vùng về phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trọng hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là bí thư, chủ tịch địa phương cần vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn, làm "hết mình, tới bến", phối hợp với nhau chặt chẽ đồng bộ hơn. Các nhà thầu chủ động, linh hoạt hơn; đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong giải quyết vấn đề liên quan nguyên vật liệu...

Các chủ thể làm việc trên tinh thần "3 có" và "2 không": "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của nhân dân, tài nguyên của đất nước...

Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu lấy lại tiến độ bị chậm và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, hoàn thành dự án vào tháng 6/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, bởi càng hoàn thành sớm thì hiệu quả càng cao.

Muốn vậy, Thủ tướng chỉ đạo phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương di dời các cột điện cao thế.

Tổng lượng cát không thiếu, các vướng mắc, khó khăn là do công tác điều hành, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng vào cùng địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc; không để nhà thầu kêu thiếu vật liệu xây dựng.

Các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần thi công "vượt nắng, thắng mưa", "tăng ca, tăng kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết".

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, Bộ Công an điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).