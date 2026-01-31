Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an

  • Thứ bảy, 31/1/2026 13:17 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang có màn giao lưu bóng đá ngẫu hứng tại sân vận động Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) nhân dịp khánh thành ngôi trường này.

Bo truong anh 1

Sáng 31/1, nhân dịp khánh thành Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Sa Phìn, tỉnh Điện Biên), Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đội thiếu niên PVF Công an nhân dân và Đội thiếu niên Điện Biên.
Bo truong anh 2

Hai bộ trưởng sau đó có những phút ngẫu hứng cùng trái bóng.
Bo truong anh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trổ tài sút luân lưu trong khi Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm thủ môn.
Bo truong anh 4

Cú sút vào góc trái khung thành khiến Bộ trưởng Lương Tam Quang nỗ lực cản phá nhưng không thành công.
Bo truong anh 5

Hai bộ trưởng bắt tay cười vang sau màn thi đấu ngẫu hứng, mang lại nhiều niềm vui cho các khán giả có mặt tại sân bóng.
Bo truong anh 6

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Phan Văn Giang sau đó tiếp tục trổ tài sút phạt và ghi bàn.

Tổng Bí thư dự khánh thành trường nội trú '5 sao' đầu tiên ở biên giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn - công trình giáo dục trọng điểm ở xã biên giới của tỉnh Điện Biên.

37 phút trước

Việt Linh

Bộ trưởng Điện Biên Việt Linh Bộ trưởng Quốc phòng Công An Phan Văn Giang Lương Tam Quang

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý