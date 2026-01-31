Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an

|
Sáng 31/1, nhân dịp khánh thành Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Sa Phìn, tỉnh Điện Biên), Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đội thiếu niên PVF Công an nhân dân và Đội thiếu niên Điện Biên.
Hai bộ trưởng sau đó có những phút ngẫu hứng cùng trái bóng.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trổ tài sút luân lưu trong khi Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm thủ môn.
Cú sút vào góc trái khung thành khiến Bộ trưởng Lương Tam Quang nỗ lực cản phá nhưng không thành công.
Hai bộ trưởng bắt tay cười vang sau màn thi đấu ngẫu hứng, mang lại nhiều niềm vui cho các khán giả có mặt tại sân bóng.
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Phan Văn Giang sau đó tiếp tục trổ tài sút phạt và ghi bàn.