Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2

Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Điện Biên, Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33 m, nặng hơn 500 kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở di tích đồi E2, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN.

Trước khi diễn ra Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào ngày tháng 6/2025. Tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng do Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, có diện tích 160 m2, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.

Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ “nhất”, kiến trúc hai tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và hai hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên.

Tại Nhà tưởng niệm, đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33 m với tổng trọng lượng hơn 500 kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.

Cùng với Nhà tưởng niệm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá; hệ thống sân, đường nội bộ; kè chắn đất; lan can; cảnh quan cây xanh gắn với hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc tiếp tục kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đời đời ghi nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự hy sinh bất tử của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên lịch sử, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho non sông đất nước, để Tổ quốc hôm nay được nở hoa trên nền hòa bình.

Tiếp bước con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng; xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Để xứng đáng với sự hy sinh ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ; nỗ lực không ngừng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.