Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào

  • Thứ sáu, 30/1/2026 18:57 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Trước đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 26 tới 27/1, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, đã thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

6 giờ trước

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

30:1816 hôm qua

Tổng Bí thư dâng hương tại địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh.

13:06 27/1/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-se-tham-cap-nha-nuoc-toi-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-post1091539.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Lào Thongloun Sisoulith Cộng hòa Lào

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý