Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 29/1, tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và thành viên Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Quân khu 4 cùng tham dự.

Với truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và linh thiêng, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác kính báo với Bác về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự chủ chiến lược, tinh thần tự lực, tự cường; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu bút tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết sổ lưu niệm, bày tỏ xúc động và thành kính sâu sắc, về thăm làng Sen, quê hương thân yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là nơi đã sinh ra và hun đúc nêu một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, để từ Làng Sen tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, khai mở kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

"Mỗi lần trở lại Kim Liên, chúng con luôn có cảm giác như Bác đang ở bên, vẫn giản dị, ấm áp và bao dung, vẫn dõi theo từng bước đi của Đảng, của đất nước và của mọi người dân Việt Nam. Nhìn dòng người về đây với lòng tri ân sâu nặng, càng thấy rõ sức sống bền bỉ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân.

Theo gương Bác, chúng con nguyện luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, liêm chính, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, vì dân. Trước anh linh Bác, chúng con xin hứa tiếp tục kiên định con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn, không ngừng tự soi, tự sửa, tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc", Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên và bà con làng Sen tiếp tục giữ gìn, tôn tạo khu Di tích bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thiêng liêng, giữ gìn từng hàng tre, mái nhà, lối ngõ, nếp sống văn hóa nghĩa tình, để nơi đây mãi mãi là "địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, để con cháu muôn đời sau về thăm, học tập, noi theo tấm gương của Bác.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.