Tổng Bí thư dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Thứ bảy, 31/1/2026 12:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các cựu chiến binh dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

24 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

19 giờ trước

Tổng Bí thư dâng hương tại địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh.

13:06 27/1/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Phut ngau hung cua Bo truong Quoc phong va Bo truong Cong an hinh anh

Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an

24 phút trước 13:17 31/1/2026

0

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang có màn giao lưu bóng đá ngẫu hứng tại sân vận động Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) nhân dịp khánh thành ngôi trường này.

Vinh Long treo thuong de tim logo moi cho tinh hinh anh

Vĩnh Long treo thưởng để tìm logo mới cho tỉnh

2 giờ trước 12:00 31/1/2026

0

Biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long phải bao hàm những đặc điểm riêng biệt của tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy từ biểu trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh sáp nhập.

