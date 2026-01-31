Tổng Bí thư dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

|
Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm với các cựu chiến binh dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
