Tổng Bí thư dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.