Bên trong ngôi trường nội trú 220 tỷ đồng ở biên giới Điện Biên

Khởi công từ cuối tháng 7/2025, vượt qua điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt của vùng cao biên giới, đến nay, trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ) đã dần hiện hữu khang trang, bề thế giữa núi rừng Tây Bắc.

Đây là công trình đầu tiên được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền. Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng), do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 triển khai.

Trường có quy mô 31 lớp và hơn 1.000 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 15 lớp với 450 học sinh, cấp THCS có 16 lớp với 560 học sinh, hơn 750 em có nhu cầu nội trú. Không dừng lại ở việc giải quyết bài toán thiếu phòng học, trường Nội trú Liên cấp Si Pa Phìn được xây dựng như một ngôi trường kiểu mẫu của vùng biên giới, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc sách được đặt tại khuôn viên bên phải của trường, với niềm hy vọng các cháu học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số luôn khắc ghi hình ảnh, tấm gương về sự học của Bác Hồ kính yêu. Cùng với đó, hàng trăm cây xanh được trồng mới, tạo môi trường học tập thân thiện và bền vững giữa núi rừng biên giới.

Điểm nhấn kiến trúc của ngôi trường là thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao. KTS Trần Nguyễn Quảng, Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam (nhà thầu khảo sát, thiết kế - PV), cho biết đội ngũ thiết kế đặt ra câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để các học sinh dân tộc sống nội trú suốt 9 năm (từ lớp 1 đến lớp 9) mà không bị mất đi bản sắc dân tộc?

Do đó, kiến trúc trường học được tổ chức theo hướng gần gũi, tái hiện nhịp sống bản làng, giúp các em không cảm thấy xa lạ khi sinh hoạt và học tập trong môi trường nội trú. "Trường học nội trú biên giới không chỉ là nơi giáo dục mà phải là không gian phát huy những giá trị văn hóa dân tộc của địa phương. Đây phải là không gian hạnh phúc cho các con", ông Quảng nhấn mạnh.

Hệ thống các phòng học tiêu chuẩn được thiết kế hiện đại, xoay trục Bắc - Nam nhằm giảm bức xạ nhiệt trực tiếp vào không gian học tập, đồng thời tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió chéo hiệu quả.

Cùng với các phòng học tiêu chuẩn, ngôi trường được bố trí đầy đủ các phòng chức năng như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, STEM, thư viện…, tạo điều kiện để học sinh phát triển một cách toàn diện.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ dụng cụ học tập trình tại phòng STEM của trường, Lò Thị Long Nhi, học sinh lớp 8, không giấu được sự tò mò và hào hứng. Em cẩn thận lắp ghép từng khối học cụ theo hướng dẫn của giáo viên, chăm chú quan sát các chuyển động và tín hiệu phản hồi từ mô hình. “Em mới chỉ nhìn thấy những thiết bị này qua tivi, giờ thì trực tiếp được sử dụng. Em bỡ ngỡ nhưng cũng rất vui”, Nhi chia sẻ.

Là xã biên giới, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi núi cao, khe sâu, thầy Nguyễn Văn Giúp, Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn, cho biết nhiều em phải đi học rất xa, có những em ở cách trường tới 22 km. Trong khi đó, gia đình các em còn khó khăn về kinh tế. Do vậy, nhu cầu được bán trú, nội trú tại trường trở nên cấp thiết. "Việc được ăn ở tại trường là giải pháp đầu tiên giúp giải quyết những khó khăn đặc thù của học sinh vùng cao", thầy Giúp chia sẻ.

Hiện tại, khu nội trú của trường được bố trí 120 phòng dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, góp phần giải quyết khó khăn về chỗ ở, đi lại cho thầy và trò.

Không gian sinh hoạt và rèn luyện thể chất cho học sinh cũng được chú trọng với phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng đá, khu bếp ăn tập thể và hệ thống vệ sinh đạt chuẩn.

Lần đầu tiên, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn được tiếp cận với một bể bơi đạt chuẩn ngay trong khuôn viên trường học. Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất mà còn giúp các em trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Những năm qua, dù đã được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất trường lớp tại nhiều xã biên giới vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt cho nội trú, bán trú. Do đó, chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới được kỳ vọng sẽ bảo đảm tốt hơn chỗ ở, sinh hoạt và học tập cho học sinh nơi phên dậu Tổ quốc.

Giờ đây, ước mơ của hai chị em Giàng Thị Mò (trái) và Giàng Thị Bầu đã thành hiện thực. Các em không còn phải đi bộ 4-5 km mỗi sáng để đến trường, không còn cảnh ăn mì tôm trưa để chờ giờ học buổi chiều. Thay vào đó là những ngày học tập, ăn ở, sinh hoạt ngay trong khuôn viên ngôi trường mới khang trang.

Những ngôi trường như Tiểu học - THCS Si Pa Phìn đi vào hoạt động sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng của học sinh vùng biên. Các em sẽ không còn phải đi xa, leo dốc, vượt suối để đến trường. Phụ huynh cũng yên tâm hơn khi các con được ăn ở, học tập trong môi trường tốt.

