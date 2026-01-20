Voọc mũi hếch và những loài hiếm nhất thế giới tìm thấy ở Việt Nam

Theo Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI), voọc mũi hếch là loài linh trưởng quý hiếm, trên thế giới ước tính chỉ còn khoảng 250 cá thể, với 4 loài. Trong đó, voọc mũi hếch với tên khoa học Rhinopithecus avunculus là loài đặc hữu ở Việt Nam, có lông màu đen, vùng đầu, ngực, bụng, mặt trong chi trước, chi sau có màu trắng, vùng cổ có mảng lông màu da cam, đuôi dài hơn thân. Tuyên Quang là địa phương duy nhất của cả nước còn ghi nhận sự tồn tại, phát triển của voọc mũi hếch. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Theo Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam, Việt Nam có 25 loài rùa, trong đó có hai loài đặc hữu rất quý hiếm là rùa hộp trán vàng miền Nam và rùa Trung Bộ. Thông tin từ Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên (Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam), rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong Danh lục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất thế giới. Đây là loài có vùng phân bố hẹp, số lượng ngoài tự nhiên suy giảm nghiêm trọng. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Sao la thuộc họ trâu bò, ước tính chỉ còn vài cá thể. Chúng được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1992, là một trong những loài thú lớn đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Việt Nam), cho đến nay, chưa có nhà sinh vật học nào từng nhìn thấy sao la ngoài tự nhiên. Những hình ảnh hoang dã hiếm hoi của loài này có được là nhờ vào hệ thống bẫy ảnh do các nhà bảo tồn thiết lập trong các khu rừng tại Lào và Việt Nam. Bức ảnh chụp gần nhất của sao la là vào năm 2013 tại rừng Quảng Nam, do một máy bẫy ảnh của WWF ghi lại. Ảnh: WWF.

Năm 2023, trong quá trình khảo sát trên sườn núi Fansipan (Vườn quốc gia Hoàng Liên), ở độ cao gần 3.000 m, các nhà khoa học đã phát hiện một loài chuột chù chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam. Kết quả phân tích hình thái và ADN xác nhận đây là một loài hoàn toàn mới đối với khoa học. Loài mới được đặt tên là Uropsilus fansipanensis, hay chuột chù Fansipan - loài thứ chín trong chi Uropsilus. Con trưởng thành dài khoảng 14 cm, nặng chừng 8 g, lông lưng pha nâu đỏ, đuôi xám đậm có vảy nhỏ, mũi kéo dài thành dạng vòi. Ảnh: WWF.

Mang lớn được các nhà khoa học biết đến kể từ năm 1994 và chỉ được tìm thấy trong dãy núi Trường Sơn. Đây là một trong các loài thú quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 2000 đến nay, mang lớn mới chỉ được ghi nhận thông qua máy bẫy ảnh tại ba khu rừng của Việt Nam. Năm 2016, do số lượng quần thể bị suy giảm quá mức, chủ yếu do đặt bẫy, tình trạng của loài Mang lớn đã được chuyển từ bị đe doạ thành bị đe doạ nghiêm trọng trong sách Đỏ của IUCN về các loài bị đe doạ. Ảnh: WWF.

Nhím ma cà rồng là thành viên của họ nhím - có nguồn gốc ở Việt Nam. Song, loài này chỉ được mô tả khoa học nhờ một mẫu vật được thu thập từ nhiều thập niên trước và lưu giữ tại Washington D.C. Loài này được xác định là một loài mới, mang tên Hylomys macarong, do có cặp răng nanh dài nổi bật. Trước đó, một nhóm nghiên cứu Nga - Việt từng nghi ngờ loài này là loài mới từ năm 2009, nhưng chưa kịp công bố. Ảnh: WWF.

Các nhà khoa học đã phát hiện loài Tắc kè chân lá Gia Lai (Dixonius Gialaiensis) - loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Cá thể đầu tiên được ghi nhận khi nhóm nghiên cứu khảo sát vào ban đêm tại vùng núi tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Loài này dài khoảng 15 cm, lưng có các hàng gai sần. Con đực mang màu xanh ô-liu và nâu, đi kèm đốm đen, còn con cái có màu cam nhạt hơn, điểm các mảng nâu sẫm. Ngày nay, tình trạng mất môi trường sống và sự phân mảnh đang đe dọa đến sự tồn tại của chúng. Ảnh: WWF.

Tháng 10/2025, các nhà khoa học đã phát hiện và công bố loài chuột chũi mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Loài mới được đặt tên là Euroscaptor darwini hay chuột chũi Darwin, để vinh danh nhà tự nhiên học Charles Darwin. Điểm đặc biệt nổi bật của loài mới nằm ở hình thái đuôi và cấu trúc xương đuôi - yếu tố quan trọng giúp phân biệt loài trong họ chuột chũi. Các phân tích hình thái, giải phẫu và sinh học phân tử (ADN) khẳng định đây là một loài hoàn toàn độc lập, không trùng lặp với bất kỳ loài chuột chũi nào từng được mô tả trên thế giới. Ảnh: Khu bảo tồn Pù Luông.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.