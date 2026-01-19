Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hòn đảo lớn nhất đang được cả thế giới chú ý

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:00 (GMT+7)
Nằm giữa Bắc Cực, Greenland không chỉ là hòn đảo lớn nhất thế giới mà còn giữ vị trí địa lý chiến lược về an ninh, tài nguyên và tuyến hàng hải, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia lớn.

Greenland là một hòn đảo giàu tài nguyên, có diện tích khoảng 2,16 triệu km2, nằm ở khu vực Bắc Cực. Hòn đảo này từng là thuộc địa của Đan Mạch và được trao quyền tự trị vào năm 1979. Quyền tự chủ của đảo ngày càng lớn hơn sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2008, trao cho Greenland quyền tự quyết trong các vấn đề nội bộ. Trong khi đó, Đan Mạch vẫn chịu trách nhiệm về hoạt động đối ngoại, quốc phòng và an ninh của vùng đất này. Ảnh: Reuters.
Trong tiếng Greenland, Greenland được gọi là Kalaallit Nunaat, nghĩa là “vùng đất của con người”. Dân số của quốc gia này chưa đến 60.000 người, khiến Greenland trở thành nơi thưa dân nhất hành tinh với mật độ chưa đến 1 người/km2. Phần lớn cư dân tập trung ở bờ biển phía tây - khu vực ít băng hơn và có điều kiện khí hậu ôn hòa tương đối. Số còn lại sống tại những khu định cư hẻo lánh như Qassimiut, nơi chỉ có khoảng 20 người. Ảnh: Reuters.

Thủ đô Nuuk nổi bật với những ngôi nhà nhiều màu sắc, nằm chen giữa bờ biển và các dãy núi trong đất liền. Khoảng 17.000 người sinh sống tại đây. Từ lâu, nền kinh tế của Greeland dựa chủ yếu vào đánh bắt cá. Điều đặc biệt ở quốc gia này là người dân không có quyền sở hữu bất động sản tư nhân. Hầu hết ngành công nghiệp ở đây do nhà nước nắm giữ. Việc di chuyển giữa các thị trấn trên đảo chủ yếu bằng thuyền, trực thăng và máy bay. Ảnh: Reuters.

Greenland được bao phủ bởi tấm băng lục địa lớn thứ hai thế giới, sau Nam Cực, với diện tích hơn 1,8 triệu km2, chiếm khoảng 80% toàn đảo. Lớp băng dày trung bình 1.500 m, có nơi lên tới 3.000 m, trong khi phần lớn địa hình bên dưới nằm ở ngang hoặc thấp hơn mực nước biển. Khối băng khổng lồ này không đứng yên mà liên tục trôi dạt ra các sông băng ven rìa. Ảnh: Reuters.

Ngoài vùng băng phủ, Greenland chủ yếu là các dải cao nguyên ven biển. Khí hậu Greenland mang đặc trưng cực địa, mùa đông kéo dài, lạnh giá và tối tăm, trong khi mùa hè ngắn ngủi nhưng có hiện tượng mặt trời không lặn. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến nông nghiệp chỉ khả thi trên khoảng 1% diện tích lãnh thổ. Ảnh: Reuters.

Hòn đảo còn sở hữu một trong những đường bờ biển phức tạp nhất thế giới. Nếu được trải thẳng, đường bờ này sẽ kéo dài khoảng 39.400 km, xấp xỉ chu vi Trái Đất. Dọc theo hai bên đảo là hàng trăm vịnh hẹp, tạo nên địa hình bị chia cắt mạnh. Nổi bật nhất là hệ thống vịnh hẹp Scoresby Sund (Kangertittivaq) ở bờ đông, nơi có vịnh Nordvest Fjord (Kangersik Kiattek) dài nhất hành tinh, ăn sâu vào đất liền gần 320 km. Ảnh: Reuters.
Greenland nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược, giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời nằm trên hành lang GIUK - một tuyến đường biển nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Ngoài ra, hòn đảo này còn có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú, gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm, khiến đảo này càng quan trọng về chiến lược. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tìm cách mua Greenland vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Gần đây, Nhà Trắng cho biết ông Trump và ê-kíp an ninh quốc gia “đang tích cực” thảo luận khả năng đưa ra đề nghị mua Greenland. Washington khẳng định ưu tiên ngoại giao, nhưng không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả sử dụng vũ lực. Viễn cảnh Mỹ sử dụng biện pháp quân sự tại Greenland đã khiến Đan Mạch phản ứng mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

