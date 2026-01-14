7 sai lầm khi dạy con nhiều phụ huynh Việt thường mắc phải

Thiếu nhất quán giữa quy tắc và kỷ luật: Việc kỷ luật không nhất quán sẽ khiến trẻ bối rối. Nếu cùng một lỗi sai nhưng hôm nay được lờ đi, ngày mai lại bị khiển trách nặng nề, trẻ sẽ không thể hiểu đâu là ranh giới được phép. Sự bất ổn này vô tình thúc đẩy trẻ lặp lại các hành vi sai lệch để dò xét phản ứng của người lớn. Ngược lại, khi các quy tắc được giữ ổn định và có hệ quả rõ ràng, trẻ sẽ dễ dàng học được cách tự điều chỉnh và hợp tác tự nguyện.