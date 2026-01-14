7 sai lầm khi dạy con nhiều phụ huynh Việt thường mắc phải

|
Kỳ vọng quá nhiều vào con: Một trong những sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ là đòi hỏi con phải có khả năng kiềm chế cảm xúc như một người trưởng thành. Thực tế, não bộ của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, các vùng chịu trách nhiệm điều khiển xung động và điều tiết cảm xúc chưa phát triển đầy đủ. Khi bị buộc phải giữ thái độ điềm tĩnh trong lúc đang bực bội, đói bụng hay mệt mỏi, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái quá tải cảm xúc và dẫn đến hành vi sai lệch.
|
Phạt con một cách không cần thiết: Nhiều bậc cha mẹ có thói quen cố gắng giảng giải đạo lý hoặc áp đặt hình phạt ngay khi trẻ đang bùng nổ cảm xúc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, não bộ cảm xúc của trẻ chiếm quyền điều khiển, khiến khả năng tiếp nhận thông tin và học hỏi bị đóng băng. Việc cố tình kỷ luật khi trẻ đang bị quá tải chỉ khiến trẻ thêm tổn thương. Do đó, việc dạy dỗ nên được thực hiện sau khi trẻ bình tĩnh trở lại.
|
Thiếu nhất quán giữa quy tắc và kỷ luật: Việc kỷ luật không nhất quán sẽ khiến trẻ bối rối. Nếu cùng một lỗi sai nhưng hôm nay được lờ đi, ngày mai lại bị khiển trách nặng nề, trẻ sẽ không thể hiểu đâu là ranh giới được phép. Sự bất ổn này vô tình thúc đẩy trẻ lặp lại các hành vi sai lệch để dò xét phản ứng của người lớn. Ngược lại, khi các quy tắc được giữ ổn định và có hệ quả rõ ràng, trẻ sẽ dễ dàng học được cách tự điều chỉnh và hợp tác tự nguyện.
|
Lạm dụng hình phạt: Việc lạm dụng các hình thức trừng phạt như ép trẻ ngồi yên một chỗ, la mắng hay ra lệnh cực đoan mà không kèm theo lời giải thích chỉ khiến trẻ hành động dựa trên nỗi sợ hãi đơn thuần. Cha mẹ cần nhớ kỷ luật thực chất không phải là sự áp chế, mà là quá trình giúp trẻ hình thành các kỹ năng thiết yếu như sự kiên nhẫn, khả năng giao tiếp và tư duy giải quyết vấn đề.
|
Sử dụng ngôn từ thô tục: Những câu hỏi mang tính chỉ trích như "Sao con hư vậy?", "Con bị làm sao thế?" hay "Con không biết cư xử à?" tác động xấu đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Ở độ tuổi nhỏ, trẻ chưa đủ tư duy để phân tích tính khách quan của lời nói, mà thường có xu hướng chấp nhận và tự đóng khung bản thân vào những nhãn dán tiêu cực mà cha mẹ đặt ra. Do đó, việc sử dụng ngôn từ điềm tĩnh, tập trung vào hành vi cụ thể thay vì công kích cá nhân sẽ giúp trẻ hiểu được vấn đề mà vẫn duy trì được sự tự tin cần thiết.
|
Phủ nhận suy nghĩ của trẻ: Khi không được cha mẹ lắng nghe, trẻ sẽ cảm thấy mình không quan trọng và không có ai thực sự hiểu mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, trầm cảm và khó khăn trong việc kết nối với người khác, thậm chí là phản kháng lại cha mẹ. Ngược lại, việc được lắng nghe giúp trẻ cảm thấy mình có giá trị và tự tin hơn vào bản thân. Chúng có cơ hội chia sẻ những khó khăn và tìm ra giải pháp cùng cha mẹ.
|
Sống cuộc đời của mình qua con cái: Định hướng cho con là tốt, nhưng cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, muốn con đạt được những thành công hay ước mơ mà mình chưa thực hiện được là sai lầm. Trẻ có thể cảm thấy áp lực, căng thẳng và luôn sợ không làm được như bạn kỳ vọng. Chúng có thể mất đi niềm vui khi làm những việc mà chúng không yêu thích. Chính vì vậy, cha mẹ nên tôn trọng những quyết định của con cái, dù chúng có khác với những gì bạn mong muốn.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.