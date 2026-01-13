PGS Nguyễn Văn Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Hiền (50 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Hiền là tân giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: HNUE.

Chiều 13/1, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT Hà Nội, giữ chức vụ giám đốc sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Hiền sinh năm 1975, quê ở Lào Cai. Ông tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1998, nhận bằng thạc sĩ năm 2001, nhận bằng tiến sĩ năm 2009. Tân giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào năm 2015.

Trước đó, ông Hiền đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, từ giảng viên đến cán bộ quản lý tại Đại học Sư phạm Hà Nội, như trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu; rồi phó hiệu trưởng nhà trường.

Đặc biệt, ông Hiền có một năm được biệt phái ra công tác tại Bộ GD&ĐT ở vị trí phó giám đốc Ban quản lý chương trình ETEP (chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). Từ tháng 3/2024 đến nay, ông giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền thay vị trí người tiền nhiệm là TS Trần Thế Cương - người vừa được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội.

Cùng với ông Hiền, Sở GD&ĐT Hà Nội hiện có bốn phó giám đốc, gồm ông Phạm Quốc Toản, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa và bà Vương Hương Giang.