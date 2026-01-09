Hà Nội rét đậm, nhiều trường lùi giờ vào lớp

Trong ngày thời tiết xuống dưới 10 độ C, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội cho học sinh vào lớp muộn.

Hiệu trưởng ở Hà Nội được chủ động điều chỉnh thời gian học khi trời rét đậm. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội, các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại để chủ động ứng phó, điều chỉnh thời gian, cách thức dạy học.

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết, hiệu trưởng các trường trên địa bàn thành phố chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10 độ C; còn với học sinh THCS là dưới 7 độ C. Trường hợp cha mẹ học sinh không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm.

Theo thông báo của trường Tiểu học Hữu Hòa (phường Đại Thanh), do nhiệt độ thời tiết ngoài trời thấp, để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, nhà trường lùi giờ vào lớp buổi sáng từ 8h xuống 8h30.

Trong khi đó, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (phường Thanh Xuân) thông báo từ ngày 7/1 đến hết 13/2, nhà trường sẽ điều chỉnh lịch học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời điểm mùa đông (khoảng giữa tháng 1 hàng năm).

Cụ thể, buổi sáng, học sinh tới trường lúc 8h và 8h15 bắt đầu tiết 1, muộn hơn 15 phút so với thông thường. Giờ tan học buổi trưa và vào học buổi chiều không thay đổi. Nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C cả ngày, trường sẽ có thông báo sau.

Tương tự, trường Tiểu học Trần Phú (phường Sơn Tây) cho biết từ ngày 8/1 đến hết ngày 15/1, dự báo nhiệt độ buổi sáng xuống thấp, trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Do đó, nhà trường thông báo không tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ trong thời gian trên. Giờ vào học sẽ là 7h30.

Trường cũng lưu ý học sinh được mặc trang phục mùa đông phù hợp, giữ ấm cơ thể; không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày thời tiết rét. Các em được khuyến khích mặc đủ áo ấm, quàng khăn, đi tất để bảo vệ sức khỏe.

Về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, phụ huynh lưu ý cho các em ăn sáng đầy đủ, tăng cường dinh dưỡng, uống nước ấm trước khi đến trường; nhắc các em giữ gìn sức khỏe, rửa tay sạch sẽ, hạn chế nhiễm lạnh.

Cũng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trong những ngày rét đậm, rét hại, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở cũng đề nghị các đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, các trường cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non, cần bảo đảm có nước ấm để phục vụ và chăm sóc trẻ em.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9/1, miền Bắc duy trì thời tiết rét đậm, nhiều khu vực rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng Đông Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở vùng Đông Bắc Bộ 8-11 độ C; vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.