Học sinh TP.HCM co ro đi học trong ngày lạnh chưa từng có suốt 10 năm

Sáng 9/1, thời tiết TP.HCM se lạnh hiếm thấy khiến nhiều học sinh phải khoác áo ấm, đội mũ len, mang găng tay. Trên đường đến trường, các em ngồi sau xe, tay ôm chặt bố mẹ, áp má vào lưng để đỡ lạnh.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào 6h20, nhiệt độ tại TP.HCM là 17 độ C. Sau hơn 10 năm, thành phố mới ghi nhận ngưỡng lạnh sâu hiếm thấy kể từ cuối thập niên 1990.
Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), nhiều học sinh đến lớp trong trang phục giữ ấm như áo khoác dày, áo bông, quàng khăn, đeo găng tay. Thời tiết se lạnh cùng việc phải dậy sớm khiến nhiều mệt mỏi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Chị Trần Linh, phụ huynh học sinh lớp 2, cho biết nhiệt độ sáng nay giảm so với những ngày trước. Con chị liên tục than lạnh không muốn đi học, chị phải gọi nhiều lần mới chịu rời giường.
Ôm chặt con gái trước khi con vào lớp, anh Nguyễn Quỳnh (phường Sài Gòn) cho biết những ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh nên con gái anh đã phần nào thích nghi. Tuy nhiên, sáng nay nhiệt độ giảm bất thường khiến con uể oải hơn. Trước khi ra khỏi nhà, con chủ động mặc áo khoác dày, mang găng tay để giữ ấm, tránh bị cảm cúm.
Trong khi đó, anh Minh Hoàng (phường Bình Thạnh) và con trai lại cho rằng không khí sáng nay chỉ se lạnh, chưa đến mức gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ. Con trai anh Hoàng vẫn sinh hoạt bình thường và không gặp nhiều trở ngại khi đến trường.
Một học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm mặc áo khoác, quàng khăn dày và đeo khẩu trang để giữ ấm trong ngày TP.HCM giảm nhiệt.
Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ban ngày có nắng nhưng không kéo dài, ban đêm hầu như không mưa. Đáng chú ý, nền nhiệt về đêm và rạng sáng giảm rõ rệt so với nhiều ngày trước, tạo cảm giác se lạnh hiếm gặp tại đô thị phía Nam, khiến nhiều người dân bất ngờ.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 12 và 1 hàng năm, nhiệt độ tại TP.HCM thường có xu hướng giảm do chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Hiện tượng này lặp lại theo chu kỳ và không phải diễn biến bất thường.
Theo ông Hưng, trong quá khứ, TP.HCM từng ghi nhận những đợt lạnh sâu hơn so với hiện nay. Cụ thể, cuối tháng 12/1999, trạm Tân Sơn Hòa đo được nhiệt độ thấp nhất 16,4°C; đầu tháng 1/1995, mức 16,9°C cũng từng xuất hiện. Những số liệu này cho thấy việc nền nhiệt tại TP.HCM giảm sâu đã từng xảy ra trong lịch sử khí tượng của khu vực, không phải hiện tượng hiếm gặp.
Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thêm đợt giảm nhiệt những ngày qua tại TP.HCM chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố, trước hết là sự khuếch tán mạnh của các khối không khí lạnh từ phía Bắc trong tháng 1. Dù khi lan xuống phía Nam, không khí lạnh đã suy yếu và ấm dần, song vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, đặc trưng của mùa khô với bầu trời quang mây vào ban đêm và độ ẩm không khí thấp cũng góp phần làm nhiệt độ giảm sâu về rạng sáng.
Trong vài ngày tới, nền nhiệt thấp tại TP.HCM sẽ chưa kết thúc. Còn từ đêm 10/1, rạng sáng 11/1, không khí lạnh suy yếu nhanh, khiến nền nhiệt tăng trở lại, với nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 20-23°C, còn ban ngày phổ biến 29-32°C. Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô với ban ngày nắng ráo, ban đêm hầu như không mưa. Tuy vậy, cường độ nắng được dự báo dịu hơn so với tuần trước do mây mỏng từ biển xuất hiện, trong khi ban đêm và sáng sớm vẫn có cảm giác se lạnh, một số nơi lạnh rõ hơn.