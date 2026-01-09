Học sinh TP.HCM co ro đi học trong ngày lạnh chưa từng có suốt 10 năm

Trong vài ngày tới, nền nhiệt thấp tại TP.HCM sẽ chưa kết thúc. Còn từ đêm 10/1, rạng sáng 11/1, không khí lạnh suy yếu nhanh, khiến nền nhiệt tăng trở lại, với nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 20-23°C, còn ban ngày phổ biến 29-32°C. Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô với ban ngày nắng ráo, ban đêm hầu như không mưa. Tuy vậy, cường độ nắng được dự báo dịu hơn so với tuần trước do mây mỏng từ biển xuất hiện, trong khi ban đêm và sáng sớm vẫn có cảm giác se lạnh, một số nơi lạnh rõ hơn.