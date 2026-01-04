Những loài động vật có hình thù kỳ dị

Hươu Muntjac: Còn được gọi là "hươu sủa", đây là loài hươu nhỏ bé, chắc nịch đến từ Đông Nam Á, đã xâm chiếm các khu rừng của Anh. Những chú hươu nhỏ nhắn này dễ dàng di chuyển qua những bụi rậm dày đặc. Điểm nổi bật nhất là cặp răng nanh sắc nhọn ở con đực, trông giống ngà voi nhỏ. Chúng cũng trông đặc biệt bởi các tuyến trên mặt có thể phồng lên và lật ngược ra ngoài như những quả bóng bay bằng thịt. Chúng sử dụng những tuyến này để đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương, giao tiếp bằng hóa chất quanh năm vì chúng sinh sản bất cứ lúc nào. Ảnh: AZanimals.