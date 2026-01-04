Những loài động vật có hình thù kỳ dị

|
Khỉ Uakari đầu trọc: Một trong những loài động vật kỳ dị trên thế giới là khỉ Uakari đầu trọc. Loài khỉ nhỏ này sống ở lưu vực sông Amazon, có bộ lông dài màu nâu đỏ xù xì, đầu và mặt không có lông. Theo India Times, đặc trưng của khỉ Uakari là đầu và khuôn mặt đỏ tươi, phản ánh rõ tình trạng sức khỏe của chúng; màu càng đỏ càng tốt cho việc giao phối. Khỉ cái thường mê mẩn những con đực có màu đỏ nhất, chứng tỏ vẻ đẹp ở đây chỉ là bề ngoài. Với đuôi ngắn và tính cách điềm tĩnh, những loài linh trưởng thông minh này sống hòa bình theo đàn, ăn trái cây. Ảnh: Britannica.
|
Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata): Không thể phủ nhận rằng chuột chũi mũi sao là một trong những loài động vật có vú kỳ lạ nhất thế giới. Được tìm thấy ở các vùng đất ngập nước khắp miền đông Bắc Mỹ, loài động vật nhỏ bé này có một "ngôi sao" màu hồng thịt gồm 22 xúc tu mọc ra từ mõm. Mỗi xúc tu đều chứa hơn 25.000 tế bào cảm giác, cho phép chuột chũi phát hiện và nhận dạng con mồi nhanh hơn cả chớp mắt. Chiếc mũi kỳ lạ của chúng hoạt động như hệ thống radar tích hợp, cho phép chúng săn mồi hiệu quả ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Chúng thậm chí có thể sử dụng nó dưới nước để thở ra bong bóng nhằm đánh hơi con mồi dưới mặt nước. Ảnh: NewScientist.
|
Hươu Muntjac: Còn được gọi là "hươu sủa", đây là loài hươu nhỏ bé, chắc nịch đến từ Đông Nam Á, đã xâm chiếm các khu rừng của Anh. Những chú hươu nhỏ nhắn này dễ dàng di chuyển qua những bụi rậm dày đặc. Điểm nổi bật nhất là cặp răng nanh sắc nhọn ở con đực, trông giống ngà voi nhỏ. Chúng cũng trông đặc biệt bởi các tuyến trên mặt có thể phồng lên và lật ngược ra ngoài như những quả bóng bay bằng thịt. Chúng sử dụng những tuyến này để đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương, giao tiếp bằng hóa chất quanh năm vì chúng sinh sản bất cứ lúc nào. Ảnh: AZanimals.
|
Kỳ nhông Mexico: Axolotl, hay còn gọi là "khủng long 6 sừng" hoặc "cá biết đi Mexico", thực chất không phải là cá mà là động vật lưỡng cư. Chúng có ngoại hình độc đáo với mang vảy cá, 6 nhánh "sừng" mọc ra từ 2 bên đầu, giúp chúng thở dưới nước. Chúng cũng duy trì đặc điểm ấu trùng (mang cá) đến khi trưởng thành, không trải qua quá trình biến đổi như nhiều loài lưỡng cư khác, còn được gọi là loài "trẻ mãi không già". Ảnh: Earth.
|
Vượn cáo Aye-Aye: Aye-Aye là loài linh trưởng kỳ dị sống về đêm lớn nhất thế giới. Nó có hàm răng giống loài gặm nhấm và mọc liên tục, cùng một ngón tay giữa đặc biệt dài, mảnh và trông giống như bộ xương. Đây là loài động vật ăn tạp, bao gồm các loại hoa quả, hạt cây, côn trùng, mật hoa, nấm... Đặc biệt chúng rất thích ăn bọ cánh cứng và các loại quả có vỏ cứng như dừa, hạt cứng như hạt cây gai. Ảnh: Dublinzoo.
|
Cá dơi môi đỏ: Cá dơi môi đỏ, được tìm thấy gần quần đảo Galapagos, trông giống như đang tô son và đi trên cà kheo. Loài cá sống ở đáy biển này sử dụng vây đã được biến đổi của mình như "chân" để đi bộ dọc theo đáy biển thay vì bơi. Đôi môi đỏ tươi có thể giúp thu hút bạn tình hoặc làm giật mình kẻ săn mồi. Hình dạng khác thường và tư thế cứng nhắc của cá dơi giúp nó hòa mình vào địa hình đá khi săn bắt giun, cá nhỏ và động vật giáp xác. Nó thậm chí còn có một phần phụ giống như mồi nhử ở miệng tiết ra các chất hóa học để thu hút con mồi. Ảnh: Istock.
|
Tắc kè đuôi lá quỷ: Có nguồn gốc từ những khu rừng ẩm ướt của Madagascar, tắc kè đuôi lá quỷ (còn được gọi là tắc kè đuôi lá kỳ ảo) có thể là bậc thầy ngụy trang trong thế giới bò sát. Thân hình dẹt, mép tua rua và đuôi có hình dạng như một chiếc lá mục nát khiến nó gần như vô hình giữa tán lá rụng. Con trưởng thành dài khoảng 7-10 cm, màu sắc của chúng dao động từ nâu vỏ cây đến cam gỉ. Khi bị đe dọa, tắc kè có thể há miệng rộng để lộ phần bên trong màu đỏ tươi, khiến kẻ săn mồi giật mình và có thể trốn thoát. Ảnh: Wired.
|
Cá mập yêu tinh: Cá mập yêu tinh ẩn mình ở vùng biển sâu ngoài khơi Nhật Bản và Đại Tây Dương. Chúng có thể dài tới 3,6 mét, sở hữu miệng phẳng và hàm răng có thể phóng về phía trước để bắt mồi. Hàm răng dài, hẹp và lớp da dai như cao su càng làm tăng thêm vẻ ngoài kỳ dị, khiến các thợ lặn có cảm giác như vừa gặp phải quái vật ngoài hành tinh. Mặc dù vẻ ngoài thực sự đáng sợ, chúng không gây nguy hiểm cho con người. Ảnh: National Geographic.
