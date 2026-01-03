5 con giáp được dự đoán giàu to trong năm 'Ngựa Lửa' 2026

Một số con giáp có lợi thế rõ rệt trong việc tăng thu nhập, chớp được cơ hội lớn hoặc tạo ra bước ngoặt tài chính đáng kể trong năm 2026.

Năm Bính Ngọ 2026 còn được gọi là năm Hỏa Mã (Ngựa Lửa). Ảnh: Whatzodiac.

Theo phong thủy và tử vi phương Đông, năm Bính Ngọ 2026 còn được gọi là năm Hỏa Mã (Ngựa Lửa).

Đây là giai đoạn của sự tăng tốc, quyết định táo bạo và các tình huống buộc con người phải hành động. Tiền bạc cũng vận hành theo đúng tinh thần đó: Không tăng trưởng đều đặn hay dễ đoán mà xuất hiện bất ngờ, đổi hướng nhanh chóng và chỉ ưu ái những người dám quyết đoán.

Sự khởi sắc về tiền bạc trong năm 2026 không phải ngẫu nhiên. Nó thuộc về những con giáp biết nắm bắt thời điểm, dám quyết định nhanh và hành động có tính toán. Ai cũng có thể gặp biến động tài chính, nhưng một số con giáp có lợi thế rõ rệt hơn trong việc tăng thu nhập, chớp được cơ hội lớn hoặc tạo ra bước ngoặt tài chính đáng kể trong năm 2026.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn gắn liền với tham vọng, quyền uy và sự thịnh vượng. Trong năm Ngựa Lửa, những đặc điểm này càng được khuếch đại. Tài chính của người tuổi Thìn thường tăng trưởng vì tầm ảnh hưởng và uy tín cá nhân.

Những người sinh năm 1976 hoặc 1988 có thể thăng chức lên vai trò lãnh đạo hoặc được ghi nhận xứng đáng, từ đó kéo theo thu nhập gia tăng. Trong khi đó, nhóm sinh năm 2000 sẽ gặp được những cơ hội đột phá sớm hơn mong đợi.

Lời khuyên cho tuổi Thìn là đừng do dự. Sự chậm trễ đồng nghĩa với việc bạn có thể mất trắng cơ hội. Trong khi đó, một quyết định đúng lúc có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tài chính của bạn.

Tuổi Ngọ

Bước vào năm tuổi của mình, người tuổi Ngọ cảm nhận mọi thứ rõ rệt hơn. Năm Ngựa Lửa tạo áp lực mạnh nhưng cũng mở ra cơ hội tài chính lớn cho con giáp này.

Thu nhập của những người sinh năm 1978 hoặc 1990 có thể biến động đáng kể do thay đổi nghề nghiệp, khởi nghiệp... Trong khi đó, với những người năm 2002, tiền bạc có thể đến từ các công việc phụ, trực tuyến hoặc sáng tạo.

Tuy nhiên, tiền đến nhanh cũng dễ đi nhanh nếu thiếu kỷ luật. Do đó, tuổi Ngọ cần tránh chi tiêu bốc đồng hoặc quá tự cao khi thu nhập tăng lên.

Người tuổi Dần cần tỉnh táo, đừng để cái tôi hoặc sự nóng giận phá hỏng những cơ hội vàng. Ảnh: SCMP.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tỏa sáng trong môi trường cạnh tranh và áp lực cao, đúng với tinh thần của năm Ngựa Lửa. Đây là thời điểm họ đủ dũng khí để chấp nhận những thử thách từng né tránh, đặc biệt trong sự nghiệp.

Những người sinh năm 1974 hoặc 1986 có thể đạt bước nhảy vọt về tài chính nhờ vai trò lãnh đạo, các cuộc đàm phán căng thẳng hoặc dám dấn thân vào sân chơi lớn. Thăng chức, tăng lương hay hợp đồng giá trị cao thường đến từ sự quyết liệt và khẳng định bản thân.

Nhóm sinh từ năm 1998 sẽ thấy đà tăng trưởng nghề nghiệp rõ rệt, nâng cao tiềm năng thu nhập trong dài hạn. Dù vậy, người tuổi Dần cần tỉnh táo, đừng để cái tôi hoặc sự nóng giận phá hỏng những cơ hội vàng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn giỏi lập kế hoạch và tính toán dài hạn. Dù không quen mạo hiểm, năng lượng Ngựa Lửa buộc họ phải hành động nhanh hơn, và điều này thường mang lại kết quả tích cực.

Những người sinh năm 1972 hoặc 1984 có thể thấy các khoản đầu tư, kế hoạch lâu dài hoặc dự án phụ bất ngờ sinh lời. Với người sinh từ năm 1996 trở đi, thu nhập có thể tăng mạnh nhờ công nghệ, phân tích dữ liệu, tư vấn...

Lời khuyên cho tuổi Tý là đừng suy nghĩ quá nhiều. Năm Ngựa Lửa không chờ đợi sự hoàn hảo, hãy hành động ngay khi bạn thấy cơ hội đủ tốt.

Năm Ngựa Lửa khuyến khích tuổi Tỵ chấp nhận những rủi ro có tính toán. Ảnh: BCC.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tiếp cận tiền bạc một cách thận trọng, ưu tiên an toàn dài hạn hơn là thắng nhanh. Tuy nhiên, năm Ngựa Lửa khuyến khích họ chấp nhận những rủi ro có tính toán.

Những người sinh năm 1977 hoặc 1989 có thể đón tài lộc từ bất động sản, đầu tư hoặc các dự án cũ từ quá khứ nay mới phát huy giá trị. Nhóm sinh năm 2001 sẽ được trọng dụng nhờ những kỹ năng chuyên môn độc đáo.

Tuổi Tỵ hãy tin vào trực giác của bản thân. Cơ hội của bạn thường xuất hiện một cách âm thầm, lặng lẽ thay vì ồn ào.

Tuổi Thân

Linh hoạt, nhạy bén và thích nghi nhanh, người tuổi Thân đặc biệt hợp với nhịp độ của năm Ngựa Lửa. Về tài chính, đây là giai đoạn họ dễ mở rộng nguồn thu.

Những người sinh năm 1980 hoặc 1992 có thể xoay xở cùng lúc nhiều dòng tiền, trong đó có những nguồn bất ngờ tăng trưởng mạnh. Nhóm sinh năm 2004 sẽ thấy việc thử nghiệm những ý tưởng mới mang lại nguồn thu bất ngờ.

Rủi ro lớn nhất là sự xao nhãng. Việc ôm đồm quá nhiều ý tưởng mà không có trọng tâm sẽ làm tuổi Thân phân tán tài lộc. Do đó, bạn hãy tập trung vào những nguồn thu tiềm năng nhất.