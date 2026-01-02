Dự báo năm 2026 theo chiêm tinh học

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi nhiều chu kỳ chiêm tinh đồng loạt thay đổi, mở ra bước ngoặt mới về sự nghiệp, tình cảm và cuộc sống cho 12 cung hoàng đạo.

Năm tới mang đến Song Tử một sự nghiệp rõ ràng hơn. Ảnh: YourTango.

Theo các nhà chiêm tinh, 2026 là một năm hiếm gặp khi hàng loạt chu kỳ hành tinh, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, đồng loạt tái khởi động. Điều này tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ về năng lượng, khiến những ảnh hưởng từ chu kỳ cũ dần tan biến, nhường chỗ cho một giai đoạn hoàn toàn mới.

Một điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ các nguyên tố Đất và Nước sang Khí và Lửa. Đây được xem là dấu hiệu của giai đoạn biến đổi nhanh, giàu cảm xúc, trí tuệ và đòi hỏi mỗi cá nhân phải sống chân thật hơn với chính mình.

Trong bối cảnh đó, mỗi cung hoàng đạo sẽ mở mối quan hệ, hướng đi và cách nhìn mới về cuộc sống. Để có cái nhìn toàn diện, các chuyên gia khuyến nghị xem xét đồng thời cung Mặt Trời, Mặt Trăng và cung Mọc.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Một phiên bản Bạch Dương mới đang hình thành. Khi Sao Thổ và Sao Hải Vương cùng tiến vào cung của bạn, bạn sẽ có động lực xây dựng nền tảng cho một cuộc sống mới xoay quanh việc theo đuổi ước mơ. Lời khuyên để bạn hiện thực hóa mục tiêu này là đào sâu đời sống tinh thần, kết nối cộng đồng và sống đúng với bản thân.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Sau khi sao Thiên Vương rời đi, Kim Ngưu sẽ tìm thấy sự ổn định hơn từ tháng 4/2026. Điều này giúp bạn có thêm năng lượng để hiện thực các mục tiêu sự nghiệp đã ấp ủ từ cuối năm 2023. Sao Mộc và Sao Diêm Vương tiếp sức cho tham vọng của bạn từ tháng 6 đến tháng 8, biến mùa hè thành giai đoạn thành công rực rỡ.

Song Tử (21/5-20/6)

Năm tới mang đến Song Tử một sự nghiệp rõ ràng hơn. Bạn sẽ bớt mơ hồ và hiểu rõ mình muốn gì, cần làm gì. Những bước ngoặt lớn có thể xuất hiện quanh ngày trăng tròn - nguyệt thực 28/8 ở Song Ngư. Tuy nhiên, ảnh hưởng đáng chú ý nhất là từ tháng 4/2026, Sao Thiên Vương tiến vào cung này, mở ra chu kỳ 8 năm học hỏi, sáng tạo và thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ, chân thực hơn bao giờ hết.

Cự Giải (21/6-22/7)

Từ nay đến ngày 30/6, Sao Mộc ở cung Cự Giải mở ra nhiều cơ hội để bạn từng bước biến cuộc sống mơ ước thành hiện thực. Trăng non ngày 18/1 tại Ma Kết là thời điểm thuận lợi để bắt đầu một cam kết mới hoặc đặt ra mục tiêu rõ ràng trong các mối quan hệ hợp tác.

Đến ngày 20/2, khi Sao Hải Vương và Sao Thổ hội tụ ở Bạch Dương, sự nghiệp và các mục tiêu dài hạn của bạn sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc quan trọng. Chiến lược giúp bạn thành công trong năm 2026 là chủ động đưa nhiều yếu tố sáng tạo và cảm hứng vào công việc.

Mỗi cung hoàng đạo sẽ mở mối quan hệ, hướng đi và cách nhìn mới về cuộc sống. Ảnh: Shutterstock.

Sư Tử (23/7-22/8)

Một năm mở rộng đang chờ đón Sư Tử. Sao Mộc tiến vào cung của bạn từ ngày 30/6, khuếch đại khả năng thu hút điều mong muốn. Tháng 6, 7 và 8 hứa hẹn nhiều biến động khi một người đầy sức hút xuất hiện.

Sự nghiệp của Sư Tử cũng thay đổi khi Sao Thiên Vương rời đi sau thời gian dài mang đến những biến động mạnh. Trong khi đó, sao Chiron bắt đầu đi vào khu vực này từ ngày 19/6 đến 16/9, mở ra hành trình hàn gắn lại khả năng lãnh đạo của bạn trong nhiều năm tới.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Năm 2025 đã mở ra chuỗi thay đổi lớn cho Xử Nữ. Quá trình lột xác này sẽ đạt đỉnh vào nguyệt thực ngày 20/2 và kết thúc hoàn toàn vào ngày 27/7. Tin vui là năm 2026, Sao Thiên Vương - hành tinh của sáng tạo và thiên tài - tiến vào khu vực sự nghiệp từ tháng 4.

Suốt cả năm, Sao Thiên Vương phối hợp với Sao Diêm Vương để tiếp năng lượng cho ý tưởng, đổi mới quy trình làm việc và mở ra nhiều con đường mới cho Xử Nữ.

Thiên Bình (23/9-22/10)

Tiếp nối năm 2025, Sao Mộc ở khu vực sự nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa thành công cho Thiên Bình. Trăng non ngày 3/1 là thời điểm rất may mắn để đặt mục tiêu và lập kế hoạch cho cả năm.

Chuyện tình cảm cũng chuyển biến khi Sao Diêm Vương đã vào khu vực lãng mạn từ cuối năm 2023. Cuộc gặp giữa Sao Thổ và Sao Hải Vương ngày 20/2 sẽ giúp bạn xác lập rõ mẫu người mới của mình: Sáng tạo, nghiêm túc và có chút khác biệt.

Bọ Cạp (23/10-21/11)

Năm 2026 là lúc Bọ Cạp đối diện và rũ bỏ những suy nghĩ hạn chế. Khi nội lực được giải phóng, con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn với Bọ Cạp, đặc biệt từ nửa cuối năm. Trong tình cảm, khoảng thời gian sao Kim nghịch hành giúp bạn nhận ra một số mối quan hệ cần được chăm sóc, sửa chữa và hàn gắn một cách nghiêm túc.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã bước vào chu kỳ mở rộng mạnh mẽ, nhất là về trải nghiệm sống. Trong nửa đầu năm, bạn tiếp tục trưởng thành về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, từ ngày 30/6, khi sao Mộc tiến vào Sư Tử, cuộc sống trở nên sôi động, giàu cảm xúc và đầy kịch tính. Bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào những điều mình yêu thích như du lịch, học hỏi và sáng tạo.

Tuy nhiên, mùa thu lại là khoảng lặng cần thiết để Nhân Mã chậm lại, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước những bước đi tiếp theo.

Nhân Mã bước vào chu kỳ mở rộng mạnh mẽ, nhất là về trải nghiệm sống. Ảnh: ELLE.

Ma Kết (22/12-19/1)

Khi sao Thổ - hành tinh chủ quản của Ma Kết - tiến vào Bạch Dương từ ngày 13/2, cung hoàng đạo này sẽ bước vào giai đoạn tham vọng nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, do sao Hải Vương cũng góp mặt, bạn cần giữ sự tỉnh táo và vững vàng trước khi đưa ra các quyết định lớn. Bạn có nhiều cơ hội tỏa sáng trong các mối quan hệ thân mật và hợp tác. Sao Mộc tiếp thêm sức hút suốt cả năm, giúp bạn dễ dàng thu hút mối quan hệ tình cảm mới. Nếu đã có người thương, nửa cuối năm, sau khi sao Mộc vào Sư Tử, bạn có thể tiến đến cam kết sâu sắc hơn.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Sao Diêm Vương chính thức vào cung của Bảo Bình từ đầu năm 2025, nhưng đến năm 2026, cung hoàng đạo này mới khai mở và tận dụng được nguồn năng lượng này.

Bảo Bình thực sự bước vào giai đoạn làm chủ số phận. Quyền lực cá nhân được củng cố, giúp bạn tái định hình con đường sự nghiệp, tài chính và các mối quan hệ.

Dù là trong các mối quan hệ, sự nghiệp hay tài chính, các hành tinh ngoài đều hỗ trợ bạn giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, giai đoạn sao Kim nghịch hành từ 3/10 đến 13/11 có thể mang đến những thay đổi trong công việc, buộc bạn phải rà soát, điều chỉnh hoặc thậm chí cân nhắc lại các mục tiêu đã đặt ra.

Song Ngư (19/2-20/3)

Món quà lớn nhất năm 2026 dành cho Song Ngư là sự rõ ràng. Khi nhiều chu kỳ dài khép lại, bạn không còn bị áp lực bởi những kỳ vọng nặng nề. Cuộc sống trở nên đơn giản, giàu cảm xúc và trực giác mạnh mẽ hơn.

Những thay đổi liên quan đến gia đình hoặc chỗ ở có thể xuất hiện, đồng thời mở ra hành trình phát triển tinh thần nếu bạn biết lắng nghe bản thân.