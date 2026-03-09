Đại học Việt - Đức xét thí sinh đạt 8 điểm tiếng Anh học bạ

So với năm 2025, yêu cầu đầu vào về năng lực tiếng Anh của trường này đã tăng 0,5 điểm.

Mới đây, trường Đại học Việt - Đức cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục tuyển sinh theo 5 phương thức gồm xét điểm bài thi TestAS, xét học bạ 3 năm THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và xét bằng tốt nghiệp THPT quốc tế hoặc các chứng chỉ chuẩn hóa như SAT, ACT.

Trong đó, bài thi TestAS lần đầu được tổ chức trên máy tính tại trường, chia thành hai đợt và bắt đầu từ tháng 3.

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo và dự kiến tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu. Trong số này, hai chương trình mới là Kỹ thuật y sinh và Quản trị kinh doanh số và quốc tế. Nhà trường đồng thời nâng yêu cầu điểm trung bình môn tiếng Anh trong ba năm THPT lên mức 8 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm trước.

Về điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30, không nhân hệ số), bao gồm cả điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, đạt từ mức điểm trúng tuyển của trường trở lên đối với ngành và phương thức xét tuyển tương ứng.

Đồng thời, thí sinh cần đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào. Điểm của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ như IELTS Academic hoặc TOEFL iBT có thể được quy đổi sang điểm tiếng Anh tương đương trong các tổ hợp xét tuyển theo bảng quy đổi của trường.

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm trúng tuyển của từng phương thức sẽ được xác định dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và mức quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ quyết định điểm chuẩn theo chỉ tiêu của từng ngành.

Trong trường hợp số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu và các thí sinh ở vị trí cuối có tổng điểm bằng nhau, thí sinh có điểm tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên.

Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau, trường tiếp tục xét đến điểm các môn liên quan đến kiến thức chuyên ngành. Danh sách trúng tuyển chính thức sẽ do Hội đồng tuyển sinh của trường phê duyệt.

Về yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào, thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ tương đương tối thiểu IELTS Academic 5.0 tại thời điểm nộp hồ sơ;

Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh do Đại học Việt - Đức tổ chức, bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với số điểm tối thiểu 75/100;

Đạt điểm trung bình môn tiếng Anh trong ba năm THPT từ 8 trở lên (thang điểm 10).

Riêng đối với chương trình BCE, mức điểm trung bình yêu cầu là từ 7,5. Điều kiện xét điểm trung bình tiếng Anh trong ba năm THPT chỉ áp dụng cho phương thức xét học bạ và phương thức xét bằng tốt nghiệp THPT quốc tế.

Nhà trường cũng cho biết một số trường hợp được miễn yêu cầu về năng lực tiếng Anh. Cụ thể, thí sinh đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính theo danh sách do trường công bố sẽ được miễn điều kiện này.

Ngoài ra, thí sinh tốt nghiệp các chương trình THPT quốc tế mà ngôn ngữ giảng dạy và kiểm tra là tiếng Anh cũng được miễn yêu cầu, với điều kiện phải nộp thư xác nhận của trường học về việc toàn bộ chương trình đào tạo và đánh giá được thực hiện bằng tiếng Anh.