Tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM: 3 nhóm được ưu tiên

Năm 2026, TP.HCM quy định 3 nhóm đối tượng để thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp.

Học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 9/3 là hạn cuối Sở GD&ĐT TP.HCM tiến hành tổng hợp dữ liệu sau khi rà soát, lập danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Danh sách này sẽ được gửi đến UBND phường, xã, đặc khu để tiếp tục kiểm tra, xác nhận, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Theo đó, toàn bộ quy trình tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 thuộc 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua một hệ thống chung duy nhất.

Năm 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục duy trì nguyên tắc tuyển sinh là học sinh được học tại trường gần nơi ở thực tế, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi có chỗ học. Căn cứ để phân tuyến tuyển sinh là thông tin “nơi ở hiện tại” của phụ huynh trên ứng dụng VNeID, bao gồm cả thường trú và tạm trú.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT quy định các nhóm đối tượng ưu tiên như sau:

Đối tượng 1: Với lớp 1 là học sinh có nơi ở hiện tại thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định; đối với lớp 6 là học sinh có nơi ở hiện tại thuộc địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định.

Nhóm học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học trên địa bàn sẽ được ưu tiên phân tuyến vào các trường tiểu học, THCS trên cùng địa bàn đó. Đối tượng 3: Các học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế. Trong trường hợp này, con em phụ huynh đang làm việc, công tác tại địa bàn nơi trường đóng sẽ được ưu tiên xem xét. Phụ huynh phải nộp đơn kèm giấy tờ chứng minh cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp phường, xã để được xem xét, quyết định.

Đối với học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống. Nhà trường có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận thông tin tài khoản và gửi cho phụ huynh để đăng nhập kiểm tra.

Với trẻ đang học lớp lá và học sinh lớp 5, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, sau đó thông báo tài khoản để phụ huynh rà soát, xác nhận thông tin.

Riêng trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 nhưng chưa học mầm non và học sinh lớp 5 đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, UBND phường, xã, đặc khu sẽ là đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu.

Cụ thể, UBND phối hợp với lực lượng công an cùng cấp rà soát thực tế tình hình cư trú, đặc biệt là thông tin nơi ở hiện tại trên ứng dụng VNeID của phụ huynh, sau đó cập nhật danh sách lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp và thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận.