Một trường đại học ở TP.HCM tri ân tài xế, nhân viên xe buýt số 53

Tuyến xe buýt 53 dừng hoạt động, được thay thế theo chủ trương mới, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức buổi tri ân dành cho các tài xế, nhân viên gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên trường.

Sinh viên tại trạm xe buýt ký túc xá khu B ở làng Đại học Quốc gia TPHCM, ảnh chụp tháng 11/2025. Ảnh: Xe buýt TP.HCM.

Tối 2/3, Trung tâm Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã thay mặt nhà trường và nhiều thế hiện giảng viên, sinh viên, tổ chức buổi họp mặt tri ân các tài xế, nhân viên của đội xe buýt số 53 - tuyến xe từng phục vụ các thế hệ thầy trò của trường.

Trao đổi với Tri thức - Znews, ThS Trương Tiến Sĩ, Phó giám đốc Trung tâm Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, cho biết chương trình được tổ chức với khoảng 40 khách mời tham dự.

"Đây là bữa cơm thân mật, kinh phí chủ yếu được vận động từ giảng viên và cựu sinh viên từng sử dụng tuyến xe 53 để di chuyển giữa hai cơ sở của trường. Chúng tôi đã liên hệ với công ty vận hành và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM để nhờ hỗ trợ kết nối tổ chức buổi tri ân”, ông thông tin.

Các tài xế, nhân viên tuyến buýt 53 trong buổi họp mặt tối 2/3. Ảnh: NTCC.

Xe buýt 53 do Hợp tác xã Vận tải xe buýt Quyết Thắng khai thác với 25 xe chạy bằng khí CNG, gồm 50 tài xế và nhân viên soát vé. Sau gần 12 năm vận hành, đến ngày 28/2/2026, đội xe chính thức khép lại hành trình để được thay thế bằng đội xe mới.

Với nhiều thế hệ sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, tuyến buýt 53 gắn liền với những ký ức của thời đi học. Hơn một thập kỷ, những chuyến xe 53 đưa đón hàng nghìn sinh viên, giảng viên từ sáng sớm đến tối muộn, kết nối cơ sở Thủ Đức (56 Hoàng Diệu 2) và cơ sở Sài Gòn (36 Tôn Thất Đạm).

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1/3, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus chính thức vận hành tuyến xe buýt số 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia): Sử dụng phương tiện xe buýt điện VinFast EB8, 60 chỗ; Điều chỉnh thời gian hoạt động từ 40:45 đến 22:00; tăng tổng số chuyến lên 210 chuyến/ngày (áp dụng cho cả ngày thường và Chủ Nhật) với 24 xe hoạt động. Giá vé lượt hành khách thường giữ nguyên 7.000 đồng, vé học sinh - sinh viên 3.000 đồng và vé bán trước 157.500 đồng/tập.