Chuyên gia NASA làm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo chiêu mộ giảng viên từng công tác tại Mỹ, một trong số đó là chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm làm việc tại NASA.

TS Bruce Thanh Vũ đã làm việc ở NASA 30 năm. Ảnh: VNUHCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM mới ban hành quyết định bổ nhiệm thêm hai giáo sư thỉnh giảng là các nhà khoa học đang công tác tại Mỹ. Đây đều là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ và sinh học phân tử, làm việc tại các cơ quan, trung tâm khoa học hàng đầu thế giới.

Theo quyết định, hai giáo sư sẽ tham gia giảng dạy chương trình sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thực hiện công bố khoa học, tư vấn xây dựng học phần chuyên sâu, cùng với đó là kết nối Đại học Quốc gia TP.HCM với các mạng lưới nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao và y sinh học.

30 năm làm việc ở NASA

Tại Đại học Quốc tế, TS Bruce Thanh Vũ được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không - vũ trụ và vật lý ứng dụng. Ông từng là chuyên gia chương trình Fulbright (9-11/2024) và đảm nhiệm vai trò giảng viên thỉnh giảng tại khoa Vật lý của Đại học Fulbright từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết TS Bruce Thanh Vũ tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Hàng không và Cơ khí tại Đại học California (năm 1987), thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Alabama (năm 1991) và tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Mississippi State (năm 1999).

Từ năm 1989 đến 2021, ông làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), từng giữ các vị trí như Kỹ sư hàng không - vũ trụ tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Marshall, Trưởng nhóm Hệ thống Chất lỏng và công tác tại Chi nhánh Phát triển Kỹ thuật Tiên tiến thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Hướng nghiên cứu chuyên sâu của ông tập trung vào động lực học chất lỏng tính toán, mô phỏng dòng chảy, âm thanh học trong phóng tên lửa, môi trường phóng tàu vũ trụ và khí động học. Ông cũng tham gia phản biện cho các tạp chí của Hiệp hội Hàng không và Vũ trụ Mỹ (AIAA), đồng thời là thành viên hội đồng xét duyệt của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF).

Ngoài ra, TS Bruce Thanh Vũ từng giảng dạy và thỉnh giảng tại nhiều cơ sở đào tạo ở Mỹ như Viện Công nghệ Florida, trường Mỏ và Công nghệ South Dakota, Đại học Alabama A&M và trường Sau đại học Hải quân Mỹ.

Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về ung thư

Cũng trong đợt này, Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm TS Nguyễn Lê Xuân Trường làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc tế. Ông sẽ giảng dạy trong lĩnh vực sinh học phân tử, ung thư và tế bào gốc.

TS Nguyễn Lê Xuân Trường là biên tập viên của nhiều tạp chí quốc tế. Ảnh: VNUHCM.

Trước khi trở về Việt Nam làm giảng viên thỉnh giảng, TS Nguyễn Lê Xuân Trường công tác tại khoa Huyết học và Ghép Tế bào gốc tạo máu thuộc Trung tâm Ung thư toàn diện City of Hope (bang California, Mỹ), đồng thời thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Hệ gen dịch mã ở Phoenix, bang Arizona.

TS Nguyễn Lê Xuân Trường tốt nghiệp cử nhân Công nghệ sinh học tại Đại học Quốc gia TP.HCM 2004 và nhận bằng tiến sĩ Sinh học Phân tử tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) vào năm 2010. Giai đoạn 2011-2017, ông hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường Y khoa (Đại học Stanford) và Trung tâm Ung thư toàn diện City of Hope.

Hướng nghiên cứu chính của TS Trường là ung thư máu, đặc biệt là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, tế bào gốc ung thư và phát triển các liệu pháp điều trị nhắm đích, thử nghiệm lâm sàng.

Ngoài giảng dạy, nghiên cứu, TS Trường còn là biên tập viên của nhiều tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Nature Publishing Group như Scientific Reports, Journal of Hematology & Oncology và Biomarker Research.

Chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM được ban hành đầu năm 2025, đặt mục tiêu mời và bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2025-2030. Sau 6 đợt triển khai, đơn vị đã thu hút 60 chuyên gia quốc tế đến từ nhiều đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần tăng cường kết nối trí thức toàn cầu, xây dựng mạng lưới học giả chất lượng cao đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.