4 trường top đầu đào tạo ngành kinh tế ở TP.HCM

Các trường duy trì sức hút ổn định với thí sinh nhờ chương trình đào tạo bài bản, đội ngũ giảng viên uy tín cùng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp lớn.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Kinh tế là một lĩnh vực phổ biến và hấp dẫn nhiều thí sinh trong nhiều năm qua. Các ngành học trong lĩnh vực này rất đa dạng, có thể kể đến như Kinh tế quốc tế, Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Kế toán, Thương mại điện tử...

Các ngành học này trang bị cho người học nền tảng kiến thức về vận hành của thị trường, tài chính, quản lý và chính sách, cũng như kỹ năng về phân tích, dự báo, quyết định và giải quyết các vấn đề kinh tế, từ đó mở ra cơ hội việc làm lớn cho người học.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục đào tạo các ngành trong lĩnh vực kinh tế. Trong đó, một số trường duy trì sức hút ổn định với thí sinh nhờ chương trình đào tạo bài bản, đội ngũ giảng viên uy tín cùng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp lớn.

Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là đại học công lập đa ngành trực thuộc Bộ GD&ĐT, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Năm 2026, trường đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng 100 trường đại học Việt Nam.

UEH thành lập năm 1976. Hiện nay, trường đang hoạt động với 4 trường thành viên, 2 phân hiệu, 11 phòng/ban, 6 đơn vị khoa học, kinh doanh. Quy mô sinh viên là gần 38.000. Tính đến 30/6/2025, trường xếp hạng 318 trên QS ASIA, hạng 501-600 tại THE và hạng 136 tại THE ASIA.

UEH là một trong những trường đại học đào tạo về kinh tế, kinh doanh và quản lý hàng đầu Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Ảnh: UEH.

Ngoài đào tạo các ngành về kinh tế, kinh doanh và quản lý, trường còn có các chương trình Luật, Công nghệ, Thiết kế...

Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn dao động 22,8-27,7 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp, áp dụng với các ngành ở khu vực TP.HCM. Cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Học phí với khóa nhập học năm 2025 dao động 1,1-3,3 triệu đồng/tín chỉ.

Theo khảo sát thực tập và việc làm sinh viên năm 2025, UEH cho biết 72% sinh viên có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, 97% có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp.

Kết quả trên đến từ định hướng gắn kết thực tiễn, học qua trải nghiệm mà UEH triển khai nhiều năm qua và tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn 2025-2030. Nhờ đó, sinh viên sớm làm quen môi trường và yêu cầu nghề nghiệp, rút ngắn quá trình chuyển tiếp từ giảng đường sang thị trường lao động.

Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM)

Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, cơ sở II Đại học Ngoại thương tại TP.HCM được thành lập năm 1993.

Đại học Ngoại thương đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp. Ảnh: FTU.

Ở bậc đại học, cơ sở II Đại học Ngoại thương đào tạo các chuyên ngành theo các chương trình, cụ thể:

Chương trình tiêu chuẩn: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.

Chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông marketing tích hợp.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Quản trị kinh doanh chuyên sâu Phân tích Kinh doanh Bedfordshire (Anh), Quản trị Marketing Northampton (Anh), Quản trị kinh doanh chuyển tiếp Canada/Mỹ, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Curtin (Australia).

Năm ngoái, điểm chuẩn tại cơ sở II dao động 25,65-29,55 điểm, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế, xét theo phương thức chứng chỉ năng lực quốc tế kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Học phí với khóa nhập học năm 2025 từ 25,5 đến 85 triệu đồng/năm (tùy chương trình).

Thế mạnh đào tạo của Ngoại thương là cung cấp cho người học các chương trình đào tạo có tính căn bản - mở - linh hoạt, đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp.

Nhiều chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM - UEL) thành lập năm 2000, tiền thân là khoa Kinh tế, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ở bậc đại học, hiện nay, UEL tập trung phát triển chương trình đào tạo liên ngành và quốc tế hóa chương trình (tiếng Anh).

Các ngành đào tạo bao gồm: Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Toán kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Quản lý công, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Luật Kinh tế.

100% chương trình đào tạo đại học tại UEL đã được kiểm định. Ảnh: UEL.

100% chương trình đào tạo đại học đã được kiểm định, 60% chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA, FIBAA. Ba ngành thuộc top 500 trên bảng xếp hạng QS, gồm: Kế toán – Tài chính, Kinh tế học & Kinh tế lượng, Kinh doanh & Khoa học Quản lý. Ngành Tài chính - Ngân hàng đạt chuẩn UPM 5 sao.

Năm 2025, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn vào trường dao động 23,5-28,08, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế. Học phí Đại học Kinh tế - Luật với khóa tuyển sinh 2025 là 31,5 triệu đồng/năm với chương trình tiếng Việt. Với chương trình tiếng Anh, học phí là 65 triệu đồng/năm.

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) thành lập năm 1976, là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Trường hiện đào tạo 16 ngành đại học, 9 chương trình thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ.

Trong đó có các ngành mới, mang tính ứng dụng cao như Hệ thống thông tin quản lý, Marketing, Công nghệ tài chính (Fintech), Khoa học dữ liệu, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Ngôn ngữ Anh.

HUB hiện đào tạo 16 ngành đại học, 9 chương trình thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ. Ảnh: HUB.

100% chương trình đào tạo của HUB đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn trong nước và quốc tế (MOET, AUN - QA). Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đạt hơn 54% tổng số giảng viên của trường tham gia giảng dạy.

Hiện, HUB đã ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo và liên kết quốc tế với hơn 80 trường trên thế giới và hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong nước, giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Năm 2025, điểm chuẩn của trường từ 18 đến 23,6 điểm, cao nhất ở ngành Kinh doanh quốc tế. Học phí năm học 2025-2026 thấp nhất 11,6 triệu đồng/học kỳ, áp dụng với chương trình tiêu chuẩn.