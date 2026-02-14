Trường đại học ở TP.HCM tuyển giảng viên, lương chục triệu đồng

Các trường đại học ở TP.HCM thông báo tuyển giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư..., mức thu nhập có thể lên đến 75 triệu đồng/năm.

Giảng viên đại học tại TP.HCM trong buổi làm việc với các giảng viên đại học Mỹ. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng 34 giảng viên ở nhiều khoa với mức lương từ 18-75 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thù lao nghiên cứu khoa học và phụ cấp khác.

Cụ thể, trường tuyển giảng viên cho các khoa: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế và Toán kinh tế. Trong đó, Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, mỗi khoa cần 9 giảng viên.

Mức lương được xác định theo trình độ và vị trí việc làm. Trong đó, giảng viên có bằng thạc sĩ hưởng từ 18-32 triệu đồng/tháng; tiến sĩ từ 28-45 triệu đồng/tháng; phó giáo sư từ 53-65 triệu đồng/tháng và giáo sư từ 65-75 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, ứng viên trúng tuyển và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm sẽ nhận hỗ trợ một lần theo học hàm, học vị. Nhà trường hỗ trợ 150 triệu đồng đối với tiến sĩ không quá 45 tuổi; 250 triệu đồng với phó giáo sư không quá 50 tuổi và 350 triệu đồng với giáo sư.

Đại học Kinh tế - Luật cũng triển khai chính sách khuyến khích nâng cao trình độ. Theo đó, giảng viên hoàn thành chương trình tiến sĩ trước hạn được hỗ trợ 150 triệu đồng; đúng hạn 100 triệu đồng; quá hạn 70 triệu đồng. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, giảng viên được giảm 50% định mức tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, giảng viên có học vị tiến sĩ khi đạt chức danh phó giáo sư được hỗ trợ 150 triệu đồng; đạt chức danh giáo sư được hỗ trợ 250 triệu đồng.

Về nghiên cứu khoa học, trường hỗ trợ từ 60 đến 160 triệu đồng cho mỗi bài công bố quốc tế, tùy theo tạp chí; các bài công bố trong nước được hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng/bài.

Trước đó, vào cuối tháng 1, Đại học Mở TP.HCM thông báo tuyển dụng 77 giảng viên cơ hữu, yêu cầu trình độ tiến sĩ cho nhiều khoa và ngành/chuyên ngành đào tạo.

Theo thông báo, ứng viên dự tuyển phải có trình độ phù hợp với vị trí đăng ký và bắt buộc có học vị tiến sĩ. Nhà trường ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên (hoặc tương đương), có khả năng sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học. Trường cũng yêu cầu tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề và có định hướng gắn bó lâu dài.

Những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc tại các trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, có công trình nghiên cứu khoa học được công nhận, am hiểu môi trường làm việc trong lĩnh vực giáo dục, sẽ được ưu tiên.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển giảng viên hợp đồng trình độ tiến sĩ nhằm bổ sung đội ngũ giảng dạy chất lượng cao phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong giai đoạn tới.

Theo thông báo, ứng viên dự tuyển bắt buộc có học vị tiến sĩ phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo danh mục đính kèm. Bên cạnh yêu cầu về trình độ, ứng viên cần có kinh nghiệm giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc và giao tiếp tiếng Anh tốt.

Giảng viên trúng tuyển sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần ở bậc đại học; tham gia xây dựng, phát triển giáo trình, tài liệu giảng dạy; thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn; hướng dẫn sinh viên làm đồ án; đồng thời tham gia các hoạt động học thuật khác của khoa và học viện.

Đại học Sư phạm TP.HCM cũng mới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 với 50 chỉ tiêu, mở rộng cơ hội việc làm cho các ứng viên mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường giáo dục đại học.

Theo kế hoạch, các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều bộ môn, lĩnh vực khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Nhà trường tổ chức tuyển dụng theo hai phương thức là thi tuyển hoặc xét tuyển, tùy yêu cầu và tiêu chuẩn của từng vị trí cụ thể. Nhà trường khuyến khích các ứng viên trẻ, năng động, có định hướng gắn bó với giáo dục đại học tham gia dự tuyển.