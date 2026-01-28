Đục bỏ tên giảng viên dùng bằng giả tại ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã xóa tên một giảng viên của trường khỏi bia vinh danh tiến sĩ của trường vì dùng bằng giả.

Bia tiến sĩ được đặt trong Vườn cây tiến sĩ của Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: FBNT.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn liêm chính khoa học. Nhiều người nghi vấn ông Đ.N.N. (Trưởng bộ môn tại Khoa Tiếng Anh, Đại học Sư phạm 2) sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland (Australia).

Tại bia vinh danh tiến sĩ của trường, tên ông N. được ghi ở vị trí 257. Các kênh thông tin chính thức của trường cũng từng đăng tải học vị của ông N. là tiến sĩ.

Song, khi kiểm tra thông tin từ phía trường Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ hay quyết định cấp bằng, một số người phát hiện không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên. Ngoài ra, chữ ký trên bằng tiến sĩ của ông N. cũng không hợp lệ.

Dấu đục bỏ tên trên bia tiến sĩ của Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Liêm chính khoa học.

Ngày 27/1, tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng, xác nhận nhà trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

Ông nhấn mạnh đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học. Ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Hiện tại, các thông tin về giảng viên này cũng bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Theo hiệu trưởng, học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. "Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa", ông nói.

Ông cũng cho rằng khoa học chỉ thực sự trở thành đột phá khi được xây dựng trên sự nghiêm túc, trung thực và chiều sâu tư duy. Không có đột phá nào được tạo ra từ sự dễ dãi, và không có sáng tạo bền vững nào được hình thành từ sự thiếu chuẩn mực.

Với Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đào tạo không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà để chuẩn bị cho tương lai dài hạn của đất nước. Do đó, ông hy vọng mỗi tiến sĩ, mỗi phó giáo sư của nhà trường cần ý thức rằng tri thức mình tạo ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người học trong tương lai.

Ông mong các tân tiến sĩ, tân phó giáo sư không xem học vị và học hàm là điểm dừng, mà là một lời nhắc nhở thường trực về trách nhiệm học thuật. Trách nhiệm ấy không chỉ nằm ở số lượng công bố hay đề tài nghiên cứu, mà trước hết nằm ở việc giữ gìn chuẩn mực khoa học, bảo vệ sự trung thực trí tuệ và góp phần xây dựng một môi trường học thuật lành mạnh, tử tế và có chiều sâu.