Lý do thí sinh 24 tuổi thôi học tiến sĩ ở ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việc Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã gây tranh luận, đi kèm nhiều nghi vấn về tính liêm chính trong các công trình nghiên cứu khoa học

Âu Nhật Huy tốt nghiệp đại học vào tháng 8/2025, sau đó trúng tuyển tiến sĩ sau hơn một tháng. Ảnh: TTU.

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, cái tên Âu Nhật Huy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24.

Nhưng sau đó, hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra, trong đó nhiều người đặt nghi vấn về kết quả tuyển sinh cũng như chính liêm chính của nam nghiên cứu sinh trong các công trình nghiên cứu khoa học.

Nghi vấn

Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, tốt nghiệp xuất sắc ngành Y tại Đại học Tân Tạo vào tháng 8/2025 với điểm GPA 3.8/4.0 và có chứng chỉ TOEIC 940/990.

Trong nghiên cứu khoa học, nam sinh này là đồng tác giả của 6 bài báo và từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế. Cùng với đó, Huy cũng từng đoạt giải nhất của hội nghị khoa học, khoa Y tại Đại học Tân Tạo trong thời gian theo học tại trường.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, Âu Nhật Huy xuất hiện trên hàng loạt trang tin tức và mạng xã hội khi trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cậu đạt 88,8 điểm, xếp thứ 2 trong số 31 người trúng tuyển.

Điều này có nghĩa là chỉ sau hơn một tháng tốt nghiệp đại học, Âu Nhật Huy đã trúng tuyển chương trình tiến sĩ. Khi đó, một số người đặt câu hỏi vì sao Âu Nhật Huy chưa học thạc sĩ đã trúng tuyển chương trình tiến sĩ?

Theo quy chế tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điều kiện xét tuyển gồm 3 phần là văn bằng, kinh nghiệm nghiên cứu và đề cương nghiên cứu.

Trong đó, điều kiện về văn bằng là phải có bằng thạc sĩ y học đúng với ngành đăng ký, hoặc có bằng bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại giỏi trở lên, hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký.

Như vậy, xét theo quy định của trường, Âu Nhật Huy vẫn đáp ứng đúng yêu cầu là có bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người đặt nghi vấn về tốc độ công bố các bài nghiên cứu của Âu Nhật Huy, một số nội dung nghiên cứu trùng lặp và thậm chí cậu còn đứng chung tên với mẹ là PGS.TS Trần Thị Khánh Tường trong nhiều bài báo khoa học.

Mối quan hệ mẹ con giữa Âu Nhật Huy và PGS.TS Trần Thị Khánh Tường cũng là điểm khiến nhiều người chú ý. Đó là lý do dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của kết quả trúng tuyển của nam nghiên cứu sinh.

Nhà trường đính chính

Sau loạt nghi vấn liên quan đến công tác tuyển sinh sau đại học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chính thức lên tiếng, khẳng định quy trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai và minh bạch.

Theo nhà trường, hội đồng tuyển sinh sau đại học năm học 2025-2026 đã họp, xem xét toàn diện trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy và cho thấy toàn bộ quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 được triển khai đúng trình tự, tuân thủ đầy đủ quy chế của Bộ GD&ĐT. Trường đã công bố thông báo tuyển sinh đúng thời hạn, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận thí sinh này có tên trong danh sách trúng tuyển trình độ tiến sĩ, hồ sơ hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế hiện hành.

Liên quan thông tin về mối quan hệ cá nhân, nhà trường cho biết quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ quy định rõ cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ tuyển sinh.

Trong trường hợp này, PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025, bảo đảm nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Liên quan 8 bài báo khoa học thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, nhà trường khẳng định các bài này đều được công bố trên tạp chí khoa học và được tính điểm theo quy định năm 2025.

Trong đó, 5 bài đăng trên tạp chí trong nước và 3 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, với tổng điểm quy đổi 11 điểm nhưng được tính tối đa 10 điểm, giúp thí sinh đạt điểm trung bình 88,8.

Tuy nhiên, ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính về việc rút bài báo quốc tế Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (tạm dịch: Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Những nghiên cứu từ Việt Nam), bài viết sau đó bị JCOPDF gỡ bỏ. Sau khi loại bài này, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh còn 9,5 điểm, kéo theo điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống 88,3.

Dù vậy, theo Hội đồng tuyển sinh, việc điều chỉnh điểm không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển trình độ tiến sĩ của Âu Nhật Huy.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã lập tổ công tác liên quan liêm chính khoa học. Ảnh: PNT.

Loạt động thái mới, Sở GD&ĐT cũng vào cuộc

Vụ việc liên quan nghiên cứu sinh tiến sĩ 24 tuổi vẫn chưa kết thúc khi vào ngày 28/10, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ra quyết định về việc thành lập tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học.

Theo quyết định do nhà trường công bố, tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường, làm tổ trưởng. Tổ công tác này có nhiệm vụ rà soát các nội dung liên quan Điều 8 Luật số 93 (Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025), Điều 4, Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP.

Một tuần sau đó, hội đồng trường và ban giám hiệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nhà trường nhận được email nặc danh tố cáo một số cá nhân thuộc trường có dấu hiệu gian lận nghiên cứu, vi phạm nguyên tắc liêm chính khoa học.

Trường đã gửi thư mời người tố cáo cung cấp thêm thông tin, tài liệu nhưng không nhận được phản hồi.

Do đơn tố cáo nặc danh, nhà trường không thể xử lý theo quy trình quy định. Tuy nhiên, trước nội dung liên quan đến các cá nhân thuộc phạm vi quản lý, lãnh đạo trường vẫn chủ động rà soát, xác minh nhằm bảo đảm hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tuân thủ đúng quy định pháp luật.

"Trường cam kết xử lý mọi hành vi sai phạm học thuật khách quan, công bằng và đúng quy định. Mọi phản ánh từ xã hội hay cộng đồng khoa học sẽ được xem xét thấu đáo, dựa trên bằng chứng và quy trình minh bạch", PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với Tri Thức - Znews trong buổi trao đổi ngày 10/11.

Tiếp đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng vào cuộc khi có văn bản đề nghị Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan quy trình tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, yêu cầu này nhằm làm rõ các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội và báo chí, trong đó có nội dung bị cho là suy diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và dư luận xã hội.

Sở đồng thời đề nghị trường cung cấp minh chứng về các thông tin phản hồi chính thức gửi tới cơ quan báo chí, khẳng định việc tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo kế hoạch.

Hiện, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ra quyết định xóa tên Âu Nhật Huy khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nội khoa. Trước đó, cậu đã chủ động nộp đơn xin thôi học và được nhà trường chấp thuận.