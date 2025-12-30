Thí sinh 24 tuổi bị cho thôi học tiến sĩ tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ban hành quyết định cho thí sinh Âu Nhật Huy thôi học chương trình tiến sĩ.

Âu Nhật Huy xin thôi học tiến sĩ ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: TTU.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ra quyết định xóa tên Âu Nhật Huy khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trước đó, nam nghiên cứu sinh ngành Nội khoa này đã chủ động nộp đơn xin thôi học và được nhà trường chấp thuận.

Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) từng gây chú ý khi là thí sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 với bảng thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc ĐH Tân Tạo (GPA 3.8/4.0) và TOEIC 940. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam nghiên cứu sinh này vướng vào lùm xùm về liêm chính khoa học trong các công trình công bố quốc tế.

Dư luận cũng đặt dấu hỏi về vai trò của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường (Trưởng khoa Y kiêm Trưởng bộ môn Nội của nhà trường, mẹ của Huy) khi bà xuất hiện với vai trò đồng tác giả trong nhiều bài báo của con trai.

Dù nhà trường khẳng định hồ sơ tuyển sinh của Âu Nhật Huy đúng quy chế và vẫn đủ điểm trúng tuyển sau khi điều chỉnh (từ 88,8 xuống 88,3 do rút bài báo), trước áp lực dư luận, cuối tháng 10, nhà trường đã chính thức lập tổ công tác để làm rõ vấn đề liêm chính khoa học liên quan.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã gửi văn bản yêu cầu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu về quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025. Động thái này nhằm có cơ sở báo cáo UBND TP.HCM xem xét, giải quyết dứt điểm các tranh cãi vừa qua.

Bên cạnh yêu cầu cung cấp minh chứng phản hồi các cơ quan báo chí, Sở cũng đề nghị nhà trường làm rõ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội vốn bị cho là có dấu hiệu suy diễn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của trường. Phía Sở nhấn mạnh việc kiểm tra nhằm khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Tước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, cho biết từ những phản ánh, trường chủ động rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh, quản lý học viên và truyền thông học thuật.

Trường cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan kết quả tuyển sinh đều dựa trên tiêu chí khách quan, không chịu tác động bởi quan hệ cá nhân hay yếu tố bên ngoài.

Nhà trường cam kết sẽ thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch để cộng đồng và xã hội hiểu rõ nỗ lực cải tiến, đồng thời củng cố niềm tin về chất lượng đào tạo và đạo đức nghiên cứu trong môi trường học thuật.