Rà soát vụ tiến sĩ sinh năm 2001 ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển diện nghiên cứu sinh năm 2025 để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét giải quyết.

Qua đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp minh chứng về vụ việc được chia sẻ nhiều trên trang thông tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu trường này phải cung cấp minh chứng về các phản hồi thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch và kết quả giải quyết của cơ quan đối với các phản hồi của trường.

Văn bản này của Sở GD&ĐT TP.HCM được đưa ra trong bối cảnh một thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị tố vi phạm liêm chính học thuật. Thí sinh bị tố là Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, đạt 88,8 điểm trong đợt tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường năm 2025.

Vào đầu tháng 10, khi nhận phản ánh về trường hợp thí sinh này, nhà trường xác nhận thí sinh Âu Nhật Huy có tên trong danh sách trúng tuyển tiến sĩ, hồ sơ hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

Thí sinh Âu Nhật Huy gây chú ý khi trúng tuyển tiến sĩ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: TTU.

Về các bài báo khoa học của thí sinh Âu Nhật Huy, nhà trường cho biết ứng viên nộp 8 bài, gồm 5 bài đăng trong nước (được tính điểm 0-1 theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025) và 3 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11, nhưng điểm tối đa được tính là 10, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.

Ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo rút bài từ tác giả chính của công trình Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294–303) - một trong các bài được thí sinh nộp tính điểm. Sau khi điều chỉnh, điểm kinh nghiệm nghiên cứu còn 9,5 và tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống 88,3.

Theo nhà trường, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tiến sĩ của thí sinh 2001.

Đến cuối tháng 10, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục có động thái mới là ra quyết định về việc thành lập tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 10/11, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, cho biết từ những phản ánh, trường chủ động rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh, quản lý học viên và truyền thông học thuật.

Trường cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan kết quả tuyển sinh đều dựa trên tiêu chí khách quan, không chịu tác động bởi quan hệ cá nhân hay yếu tố bên ngoài.

Nhà trường cam kết sẽ thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch để cộng đồng và xã hội hiểu rõ nỗ lực cải tiến, đồng thời củng cố niềm tin về chất lượng đào tạo và đạo đức nghiên cứu trong môi trường học thuật.