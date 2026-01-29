Buộc thôi việc giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng tiến sĩ giả

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc với một giảng viên khoa Tiếng Anh do sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Tên của ông N. trên bia vinh danh tiến sĩ bị xóa bỏ. Ảnh: Liêm chính khoa học.

Sáng 29/1, đại diện Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp về trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả của ông N., Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa Tiếng Anh.

Hội đồng kỷ luật đã quyết định áp dụng mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông N. Đây là mức kỷ luật cao nhất.

Trước đó, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đục bỏ tên ông N. khỏi bia vinh danh tiến sĩ trong khuôn viên trường và đình chỉ giảng dạy.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn liêm chính khoa học. Nhiều người nghi vấn ông N. sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland (Australia). Các kênh thông tin chính thức của trường cũng từng đăng tải học vị của ông N. là tiến sĩ.

Song, khi kiểm tra thông tin từ phía trường Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ hay quyết định cấp bằng, một số người phát hiện không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên. Ngoài ra, chữ ký trên bằng tiến sĩ của ông N. cũng không hợp lệ.

Ngày 27/1, tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng, nhấn mạnh hành vi của ông N. không chỉ vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học.

Theo hiệu trưởng, học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. "Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa", ông nói.

Hiện tại, các thông tin về ông N. đã bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Nhà trường vẫn đang phối hợp với công an để tiếp tục xác minh, đưa ra kết luận đầy đủ.