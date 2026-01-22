Nghiên cứu sinh tiến sĩ qua đời ở tuổi 25

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ 25 tuổi của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kanpur đã tử vong sau khi tự tử từ tầng 6 tại khu nhà ở trong khuôn viên trường.

Khuôn viên Viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur. Ảnh: Archeyes.

Theo NDTV, nạn nhân là Ramswaroop Ishwaram, quê tại quận Churu, bang Rajasthan (Ấn Độ). Anh gia nhập IIT Kanpur từ tháng 7/2023 và đang theo học tiến sĩ tại khoa Khoa học Trái đất.

Anh sống cùng vợ và con nhỏ tại tòa New SBRA, thuộc khu nhà ở dành cho cán bộ, sinh viên của trường. Theo thông tin ban đầu, vợ anh đang mang thai khoảng 3 tháng.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát và lời kể của bạn bè, khoảng 2 năm qua, Ishwaram đối mặt với chứng tâm thần phân liệt, đồng thời mắc các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Anh đang được điều trị và tư vấn thường xuyên thông qua các dịch vụ của trường.

Tối 19/1, bạn bè đã đưa anh đi khám bác sĩ và được khuyến nghị chuyển sang tư vấn chuyên sâu. Một buổi tư vấn tiếp theo đã được lên lịch vào tối 20/1, song bi kịch xảy ra trước khi cuộc hẹn diễn ra.

Sau khi được phát hiện, Ishwaram nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ xác nhận anh đã tử vong ngoại viện. Lực lượng cảnh sát Kalyanpur và các nhóm pháp y đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng.

Phó cảnh sát trưởng khu vực phía Tây, ông Kasim Abidi, cho biết các thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã phải vật lộn với chứng trầm cảm kéo dài. Hiện, cơ quan chức năng chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Nhà trường đã ra thông cáo chia buồn, mô tả Ishwaram là một nghiên cứu sinh triển vọng và gửi lời động viên tới gia đình.

Trước đó, ngày 29/12, Jai Singh Meena (26 tuổi), sinh viên năm cuối ngành BTech của IIT Kanpur, cũng được phát hiện tử vong trong ký túc xá. Hai vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn đã làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng học thuật.

Theo số liệu thống kê, trong 2 năm qua, 30 vụ tự tử đã được ghi nhận tại 23 cơ sở IIT trên toàn Ấn Độ. Trong đó, riêng IIT Kanpur chiếm tới 9 vụ, tương đương khoảng 30%, mức cao nhất trong hệ thống.

Ông Dheeraj Singh, chuyên gia tư vấn độc lập và là cố vấn cho sinh viên IIT, nói với NDTV rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định sức khỏe tâm thần là một phần của quyền được sống theo Điều 21 Hiến pháp.

Ông cho rằng với ca tử vong thứ 9 tại IIT Kanpur, Bộ Giáo dục Ấn Độ cần xem xét trách nhiệm lãnh đạo của Giám đốc Manindra Agarwal và có biện pháp xử lý phù hợp.

Những bi kịch liên tiếp một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý mà sinh viên tại các cơ sở đào tạo hàng đầu đang phải đối mặt. Giới chức đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, trong khi nhiều chuyên gia và cố vấn giáo dục kêu gọi tăng cường các chính sách, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự.