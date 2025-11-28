Bộ Y tế đề xuất người có bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa được tính tương đương tiến sĩ khi xét tỷ lệ giảng viên cơ hữu trường Y, Dược; song Bộ GD&ĐT không tiếp thu.

Bộ GD&ĐT vừa có giải trình, tiếp thu ý kiến các bộ ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đại học về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Bác đề xuất bác sĩ nội trú, chuyên khoa tương đương tiến sĩ

Góp ý về dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề nghị quy định rõ việc công nhận trình độ chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe (người có văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa và văn bằng chuyên khoa các chuyên ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe) có giá trị tương đương tiến sĩ trong việc tính toán tỷ lệ giảng viên cơ hữu đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Trước ý kiến trên, Bộ GD&ĐT cho biết không tiếp thu đề xuất này. Bộ GD&ĐT ghi nhận giá trị và tính đặc thù của các văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa và các văn bằng chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe.

Tuy nhiên, theo khung trình độ quốc gia và quy định hiện hành, các văn bằng này không được xác định là tương đương với trình độ tiến sĩ trong hệ thống giáo dục đại học.

"Việc quy định tương đương trình độ trong điều kiện công nhận đại học vượt quá phạm vi của nghị định và không bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Đề nghị bổ sung tiêu chí đặc thù với trường Y khi công nhận đại học

Ngoài ra, về điều kiện công nhận đại học, Bộ Y Tế cho rằng các tiêu chí quy định về quy mô đào tạo, số lượng trường trực thuộc, số lượng ngành đào tạo tiến sĩ là chưa phù hợp và khó khả thi đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Cụ thể, theo Bộ Y tế, các chỉ tiêu như quy mô đào tạo chính quy từ 25.000 người trở lên, có ít nhất 5 trường thuộc và 25 ngành đào tạo tiến sĩ không phù hợp với mô hình đào tạo y khoa vốn đòi hỏi chất lượng chuyên sâu, quy mô nhỏ và thực hành bệnh viện khắt khe.

Bên cạnh đó, quy định hiện tại không phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ (Nghị quyết 72) về việc xây dựng các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị xem xét, bổ sung quy định tiêu chí đặc thù cho các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho biết theo quy định của Luật Giáo dục đại học, việc công nhận đại học được xây dựng trên cơ sở nhận diện mô hình tổ chức và năng lực tổng thể của cơ sở giáo dục đại học, không phân chia điều kiện công nhận theo từng lĩnh vực đào tạo.

Dự thảo Nghị định kế thừa đúng tinh thần của luật, quy định một hệ tiêu chí chung, thống nhất để bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và tránh phân mảnh hệ thống pháp luật.

Đối với lĩnh vực sức khỏe, Bộ GD&ĐT ghi nhận đặc thù về mô hình đào tạo chuyên sâu, gắn với thực hành bệnh viện và quy mô đào tạo không lớn. Tuy nhiên, các điều kiện về quy mô đào tạo, số lượng trường thuộc, số lượng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại dự thảo nghị định không nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn của từng lĩnh vực.

Các điều kiện nhằm phân biệt mô hình “đại học” với “trường đại học” về quy mô tổ chức, phạm vi đào tạo và vai trò trong hệ thống giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT cho biết ban soạn thảo đã tiếp thu cập nhật quy mô đào tạo của đại học trong bản dự thảo nghị định. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe được thực hiện thông qua cơ chế đầu tư, đặt hàng, giao nhiệm vụ và chính sách phát triển chuyên ngành, không đồng nhất với điều kiện công nhận mô hình đại học.

"Việc bổ sung tiêu chí đặc thù theo lĩnh vực trong điều kiện công nhận đại học có thể dẫn đến thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật, làm phát sinh cơ chế xin - cho và không phù hợp với khuôn khổ của Luật Giáo dục đại học", Bộ GD&ĐT nhận định.

Do đó, Bộ GD&ĐT bảo lưu quy định tại dự thảo nghị định, không bổ sung tiêu chí riêng đối với lĩnh vực sức khỏe trong điều kiện công nhận đại học; đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách chuyên ngành phù hợp để phát triển các cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm theo chủ trương.